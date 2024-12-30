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身心障礙者拔河比賽將在日本舉辦 58名台灣選手今在台中授旗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
身心障礙者拔河比賽將在日本舉辦，58名台灣選手今天在台中授旗。記者游振昇／攝影
身心障礙者拔河比賽將在日本舉辦，58名台灣選手今天在台中授旗。記者游振昇／攝影

台日心智障礙者拔河交流已30年，中部地區58名選手將代表台灣到日本參賽，今天在台中市潭子區的台中市身心障礙綜合福利服務中心舉行授旗典禮。

台中市信望愛智能發展中心、彰化慈生仁愛院及苗栗幼安教養院共58名選手，將代表台灣到日本神戶參加身心障礙者拔河比賽。

中華民國啟智協會理事長楊美華表示，台日心智障礙者拔河交流30年，這項勇氣及美好的開始，始於總教練蔡三雄牧師於1995年帶隊開始和日本交流，近年在國內的比賽感謝信望愛提供場地舉辦。

台中市社會局專門委員吳文楦表示，拔河很短時間就分出勝負，氣勢很重要，我們這次是台灣聯隊抱著必勝的決心去日本誠懇交流，這是很好的國民外交與文化的交流。

彰化縣政府社會處副處長涂敏群表示，30年代表小孩的成長及過程，感謝啟智協會長期關注身心障礙朋友，他們可以出來參與是很重要的事，他並勉勵選手們，台灣從100多個隊伍選拔出3個隊伍到日本參賽交流，代表「TEAM TAIWAN」，不可漏氣。

總教練蔡三雄表示，身心智障朋友反應較慢、手腳較慢，就算跌倒，大家都不放棄，輸了繩子也不放，覺得很快樂，大家希望把這樣的快樂帶給所有喜歡運動的人。

身心障礙者拔河比賽將在日本舉辦，58名台灣選手今天在台中授旗。記者游振昇／攝影
身心障礙者拔河比賽將在日本舉辦，58名台灣選手今天在台中授旗。記者游振昇／攝影

台中市 拔河 日本

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