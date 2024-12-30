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豪捐2256萬元 帝寶捐贈10輛警車1輛化學消防車
彰化縣在地帝寶工業為回饋地方，今天捐贈10輛巡邏車及1輛化學消防車給彰化縣政府，價值達2256萬元，縣長王惠美代表受贈時表示，感謝帝寶的捐贈，可提升在地治安及救災量能，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業界及善心人士一起來關心治安及救災。
捐贈儀式在鹿港帝寶工業舉行，帝寶工業創辦人暨帝寶教育基金會董事長許嘉種、帝寶工業股份有限公司董事長謝綉氣、執行長許敘銘、鹿港鎮長許志宏等人出席，縣長王惠美並回贈感謝狀。
王惠美表示，帝寶工業股份有限公司(DEPO)，就是Deer Port的縮寫，Deer是鹿，Port是港，以在地鹿港出發，立足台灣，放眼天下，帝寶車燈在國際享譽盛名。
王惠美說，帝寶從創辦人許嘉種到現在，由謝綉氣董事長與許敘銘執行長共同經營，長期以來不忘初衷，不管是文教或是地方公益都十分熱心，正所謂「積善之家，必有餘慶」，可說是代代把「善」的力量傳承下去。
帝寶工業執行長許敘銘表示，「取之於社會，用之於社會」，帝寶延續老董事長熱心公益的精神，且長期受到警察局與消防局的照顧，這次再次秉持著回饋地方的初衷，捐贈巡邏車、化學消防車。
許敘銘說，有感於鹿港的開發比較早，市區道路比較小，將再繼續追加捐贈一輛小型水箱消防車，讓救災更有效率、更方便。
警察局表示，巡邏車具有高剛性車體，有效強化駕馭穩定性及安全性，車身採低重心設計，可確保高速行駛保持平穩，讓員警在面對歹徒時，有更多的安全防護。
消防局表示，化學消防車可克服狹小道路的限制及提升面對危害性化學品災害的能量，於事故或災害發生時，能快速抵達現場，讓第一線的同仁執勤如虎添翼。
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