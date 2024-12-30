豪捐2256萬元 帝寶捐贈10輛警車1輛化學消防車

彰化縣在地帝寶工業為回饋地方，今天捐贈10輛巡邏車及1輛化學消防車給彰化縣政府，價值達2256萬元，縣長王惠美代表受贈時表示，感謝帝寶的捐贈，可提升在地治安及救災量能，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業界及善心人士一起來關心治安及救災。

捐贈儀式在鹿港帝寶工業舉行，帝寶工業創辦人暨帝寶教育基金會董事長許嘉種、帝寶工業股份有限公司董事長謝綉氣、執行長許敘銘、鹿港鎮長許志宏等人出席，縣長王惠美並回贈感謝狀。

王惠美表示，帝寶工業股份有限公司(DEPO)，就是Deer Port的縮寫，Deer是鹿，Port是港，以在地鹿港出發，立足台灣，放眼天下，帝寶車燈在國際享譽盛名。

王惠美說，帝寶從創辦人許嘉種到現在，由謝綉氣董事長與許敘銘執行長共同經營，長期以來不忘初衷，不管是文教或是地方公益都十分熱心，正所謂「積善之家，必有餘慶」，可說是代代把「善」的力量傳承下去。

帝寶工業執行長許敘銘表示，「取之於社會，用之於社會」，帝寶延續老董事長熱心公益的精神，且長期受到警察局與消防局的照顧，這次再次秉持著回饋地方的初衷，捐贈巡邏車、化學消防車。

許敘銘說，有感於鹿港的開發比較早，市區道路比較小，將再繼續追加捐贈一輛小型水箱消防車，讓救災更有效率、更方便。

警察局表示，巡邏車具有高剛性車體，有效強化駕馭穩定性及安全性，車身採低重心設計，可確保高速行駛保持平穩，讓員警在面對歹徒時，有更多的安全防護。