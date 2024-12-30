武陵山莊住宿設施整修 114年1月停止住宿餐旅服務
林業及自然保育署台中分署所轄武陵國家森林遊樂區的武陵山莊住宿及餐飲服務，114年1月暫停提供住宿及餐飲，並啟動住宿設施整修工作。武陵山莊持續提供遊客諮詢與解說服務。
林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，武陵國家森林遊樂區的武陵山莊為提供森林生態旅遊、環境教育及登山活動的住宿場所。
林業保育署台中分署提到，民國99年起，委託富野飯店股份有限公司經營至113年底，委外營運14年。因住宿設施已老舊，自114年1月起將暫停提供住宿及餐飲服務，全面檢修住宿設施及公共區域景觀。
林業保育署台中分署指出，住宿設施整修期間，遊樂區將維持武陵山莊遊客諮詢、無痕山林及保育宣導等服務，每週六、日下午1時播放野望影展影片，山莊內部飲水機及公廁等設施也開放提供民眾使用，服務不間斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言