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彰化藝術家彩繪彰邑百景迎接蛇年 跨年晚會接力登場
彰化市公所今天在彰化藝術館前廣場主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動，邀請18個名書畫會、300位藝術家當場彩繪燈籠高高掛起，為迎接蛇年打頭陣，接下來的跨年晚會、年貨大街、半線古城踩街國際嘉年華等活動將一路熱鬧到元宵。
彰化市是文化底蘊深厚古都，擁有4處國定古蹟、16處縣定古蹟，公所特別邀請藝術家以「彩繪彰邑百景」為主題，讓藝術家將彰化的歷史古蹟、風景名勝入畫，並與燈籠完美結合，高掛的燈籠更增添年味。
彰化市長林世賢表示，市公所舉辦「半線古城・慶典之都」文化季等系列活動迎接蛇年到來，由「藝術家彩繪燈籠」打頭陣，接續全民彩繪祈福燈籠展覽、年貨大街、點亮彰化城、向天公借膽、半線古城踩街國際嘉年華等節目將到元宵節，歡迎大家一起來參加。
彰化市公所也將在12月31日晚間7點半開始在彰化後火車站廣場舉辦跨年晚會，將有超偶冠軍李子森、鋼琴王子黃霆睿、無雙樂團、金曲歌王楊烈等人接力演唱，現場有美食小吃、農特產品展售，還有摸彩活動有機會抽到電視、iPhone 16、洗衣機、冰箱等大獎，當晚辭修路、忠孝街路口至辭修路、西興東路口進行交通管，民眾可將車輛停放在扇形車庫停車場。
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