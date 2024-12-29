6人登台中鳶嘴山竟「爬石壁樹上拍照」 畫面曝光引罵聲！林業署道德呼籲

一群人爬台中和平鳶嘴山竟爬到石壁樹上拍照，爬樹可能危及樹木和自己安全，照片被PO上網引起一片山友罵聲；林業及自然保育署台中分署道德勸說表示，平時定期派員巡視鳶嘴山步道，未來將持續加強派員巡護，若發現攀樹等易造成危險行為將勸導，請民眾一起愛護自然生態。

臉書有山友拍照並PO文表示，登山隊友人告知，本月18日上鳶嘴山，居然看到有人爬樹拍照，令人傻眼，有人綁繩站在石壁邊和樹合照，但樹幹小，目擊者擔心樹被破壞，爬樹大約6人。

山友說，剛開始以為是做學術研究才爬樹，後來他們只是為了爬上樹頂拍照而已，令人無言，山友說，攀樹需要有專業的設備與技巧，也會衡量樹木的狀況；依照片觀察，這些人並非使用攀樹裝備，也沒有考慮到這棵樹的承受力，及根部在岩壁上並非全然穩固的狀況；臉書社團許多網友，希望山友們互相規勸，切勿做了不當的示範。

林業及自然保育署台中分署表示，鳶嘴山步道山勢陡峭多有岩壁，需以繩索攀爬，危險程度較高，山頂樹木樹型雖優美但仍有風險，呼籲民眾除共同愛護林木，為安全考量，請避免攀爬樹木，以免損及林木及維護自身安全。