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影／反攻號角從草屯開始 沈伯洋、吳沛憶、黃捷赴南投拚補選

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒（右2）今由立委沈伯洋（左起）、吳沛憶、黃捷陪同掃街。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒（右2）今由立委沈伯洋（左起）、吳沛憶、黃捷陪同掃街。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒今由立委沈伯洋吳沛憶、黃捷陪掃街，讚他是專職民代，不包工程，暗酸對手，更呼籲反攻號角從草屯開始。國民黨簡賜勝今拜票行程也滿檔，對於綠營質疑，其競總表示，意有所指亂抹黑很不厚道。

民進黨立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷今到南投草屯，陪同蔡銘軒掃街拉票，3人不斷提醒選民，蔡銘軒是1號，並呼籲一定要幫忙他拉票，1月18日衝高投票率，讓他為鎮民服務，不少支持者搶著與他們合影、索取簽名，場面熱絡。

黃捷強調，不包工程，是蔡銘軒與對手最大的不同，全職當議員，未來會是全職鎮長，絕不會有利益迴避問題。吳沛憶也說，蔡是專職民代，全心為民眾服務，他們知道有多辛苦，更知道這場補選，對台灣來說很重要，今義不容辭陪他掃街。

沈伯洋則表示，南投已經被把持太久，如果要吹響反攻號角，這次補選至關重要，因藍、白兩黨毀憲亂政，破壞國家體制，若讓對手選上，恐給出「沒關係」的錯誤訊息，因此反攻號角要從草屯開始，遍地烽火，打贏這場勝仗，不能破壞國家。

面對綠營大軍壓陣，國民黨候選人簡賜勝上周則有台中市長盧秀燕現身力挺，全力為他催票、拉票，呼籲鎮民要出門投票；今雖無大咖加持仍全力衝刺，上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔，不少民眾為他加油打氣

對於綠營不斷提及對手具營造工程背景，簡賜勝競選總部總幹事周信利表示，每個人成長環境不同，並非有家族企業或有其他領域專長就不能服務民眾，合法、守法才是重點，不樂見在選戰中在盲目質疑，或意有所指亂抹黑，痛斥很不厚道。

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒（右2）今由立委沈伯洋（左起）、吳沛憶、黃捷陪同掃街。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒（右2）今由立委沈伯洋（左起）、吳沛憶、黃捷陪同掃街。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（左1）今上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（左1）今上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（左）今上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（左）今上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（右1）今上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（右1）今上午到大觀市場掃街，下午到山腳里家戶拜訪，拜票行程滿檔。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，立委黃捷（右2）、吳沛憶（右3）今現身陪民進黨候選人蔡銘軒（左2）掃街拜票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，立委黃捷（右2）、吳沛憶（右3）今現身陪民進黨候選人蔡銘軒（左2）掃街拜票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，立委沈伯洋（左2）今現身陪民進黨候選人蔡銘軒（右2）掃街拜票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，立委沈伯洋（左2）今現身陪民進黨候選人蔡銘軒（右2）掃街拜票。記者賴香珊／攝影

吳沛憶 沈伯洋 蔡銘軒

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