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冷氣團來襲 彰化又一場蛋雞場禽流感 全場撲殺消毒

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉又有1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員28日完成蛋雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣芳苑鄉又有1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員28日完成蛋雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供

彰化縣芳苑鄉又有1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員28日完成蛋雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬3645隻蛋雞，也呼籲因近日冷氣團來襲，養禽場應加強管理，預防禽流感，並落實通報。

彰化縣今年冬季已有6場養雞場因禽流感，而進行全場撲殺，其中第6場是芳苑鄉1場蛋雞場24日發現雞隻有異常死亡情形，動防所即進行採樣送檢，27日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，昨天進行蛋雞場全場共撲殺1萬3,645隻蛋雞，並完成消毒。

動防所提醒，近日受大陸冷氣團影響，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作。

養禽場如發現禽隻有大量異常死亡情形，應盡速通報，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。若未落實各項生物安全防疫工作，

最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

流感病毒 禽流感

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