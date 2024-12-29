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台中推「跨年即時交通系統」 剩餘車格導航直達

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市跨年晚會，捷運延長到凌晨2時，公車加開班次延後收班。圖／交通局提供
台中市跨年晚會，捷運延長到凌晨2時，公車加開班次延後收班。圖／交通局提供

2025台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，周邊道路分三階段交通管制，捷運延長到凌晨2時收班。市府交通局推出專屬「跨年即時交通系統」，透過最夯的「鏡頭君」掌握即時路況、查詢周邊停車場剩餘車格資訊。

台中12月31日跨年晚會，將邀請多位國內外知名藝人登台，包括韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣指標樂團告五人、大勢男團Ozone及金曲樂團血肉果汁機等卡司輪番演出。

今年停車導引系統除提供跨年會場周邊即時停車資訊，另包含停車空間資訊，民眾只需上網鍵入「台中跨年即時交通」即可進入系統。

交通局在會場南北側規劃6處汽、機車停車場，汽車部分包含經貿6、經貿8、創研22、創研26等停車場地，轉乘水湳線接駁車前往會場。

考量機車停車需求量較大，增加開放創研21及公51周邊大客車區域作為臨時機車停車區。

當天周邊道路交通管制，交通局指出，會場周邊將進行三階段道路管制，禁止一般車輛進入。第一階段自12月30日上午8時至翌年1月1日早上6時，針對中科路（敦化路至大鵬路）進行封閉，以配合轉播設備撤收作業。

第二階段從12月31日早上8時至1月1日凌晨2時，封閉煙火施放區，包含凱旋路（經貿五路至大鵬路）、凱旋七路及凱旋六街等路段。

第三階段自12月31日中午11時至1月1日凌晨2時，全面管制會場周邊主要道路，包括凱旋路、敦化路及大鵬路等，詳細管制資訊可參考交通局提供的圖示指引。

中央公園部分空域自12月31日下午3時至1月1日凌晨2時，禁止遙控無人機活動；部分公車路線將因應交通管制暫停停靠，部分YouBike站點將暫停營運，包括「經貿五僑大八街口站」、「觸覺體驗區(經貿五路)站」、「自我體驗區(僑大八街)站」、「敦化凱旋路口站」及「中央公園(遊客服務中心)站」相關資訊可查詢微笑單車官方網站（ https://www.youbike.com.tw/region/i/ ）。

活動當天捷運營運時間將延長至凌晨2時，沿線設置人行專用通道連接會場，市府另提供三條免費接駁路線，協調市區公車業者延後收班。

台中市跨年晚會，水湳中央公園三階段交通管制。圖／交通局提供
台中市跨年晚會，水湳中央公園三階段交通管制。圖／交通局提供
台中市跨年晚會，水湳中央公園周邊停車資訊。圖／交通局提供
台中市跨年晚會，水湳中央公園周邊停車資訊。圖／交通局提供

交通管制 經貿 跨年晚會

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