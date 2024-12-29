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台中市懸掛國旗擋住路標和警示牌？ 市議員要求市府改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融上午說，市府懸掛國旗，卻阻擋了路牌。圖／台中市議員陳俞融提供
台中市議員陳俞融上午說，市府懸掛國旗，卻阻擋了路牌。圖／台中市議員陳俞融提供

台中市議員陳俞融上午說，市府為了國慶和元旦慶典，近兩個月在全市街道掛上國旗，彰顯國家節慶氣氛，但有民眾陳情說，國旗懸掛的位置未經充份檢視，有時會遮擋重要路標及科技執法設備，用路人可能會因看不見測速照相警示標誌而收到罰單，市府該負起相關責任。

她說，慶祝國家重要節日是好事，但不應犧牲用路人的權益。此問題去年就存在，曾多次反映市府仍未見改善，今年經自己實際勘查，也發現在崇德路、五權路、中清路等重要幹道仍可見相同情形。

陳俞融呼籲，市府應立即改善國旗懸掛位置，避免影響用路人權益，也建議市府未來與廠商簽訂契約時，應明確在契約中要求國旗懸掛位置不得遮蔽重要路標及執法設備。

台中市交通警察大隊說，台中市有68處科技執法路口，並依各路口實際狀況，在每個行向設置2至4面警示牌面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。若發現設置之警告牌面確實皆被遮蔽致無法讓用路人清楚辨識，將視個案情形撤銷罰單。

台中市 國旗

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