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其人其事／台稉9號種植達人 李啟元願傳授技巧給新人

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣長許淑華（右）、縣議員唐曉棻（左）共同向李啟元祝賀拿下稻米達人金牌。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右）、縣議員唐曉棻（左）共同向李啟元祝賀拿下稻米達人金牌。圖／南投縣政府提供

南投草屯農民李啟元種稻40多年，潛心鑽研種植台稉9號，克服米種易「心腹白」劣勢，今年拿下「台灣稻米達人冠軍賽」非香米組金牌，是南投縣首次在全國稻米賽掄元，而他不吝傳授種稻技巧，只盼有新血傳承。

年近七旬的李啟元年輕時是金牌業務員，但為承襲家業，返鄉種稻，一種就是40多年，由於在台中區農改場育種推出「台稉9號」，選定草屯鎮為栽種示範區，他與農會契作種植台稉9號，但因不好種，反而激起鬥志，潛心鑽研栽培。

李啟元說，台稉9號米粒偏小，栽培遇高溫易有「心腹白」，稍不留神就會種壞，外觀賣相差，契作交糧時，自己都抬不起頭，更別說要受評審青睞，抱回大獎。

但他深知台稉9號是很棒的米種，不僅口感Q彈，黏彈性一流，甚至「冷的比熱的好吃」，食味值絕佳，適合炒飯、便當飯，也是製作頂級壽司首選，用途廣泛。

「總算讓台稉9號在全國賽露了臉。」他驕傲地說，花東是全國稻米賽的常勝軍，也有人種台稉9號，而他的冠軍米，外觀上雖與其他同品種的優質米在伯仲之間，口感卻特別好，而且會回甘，讓花蓮農改場研究員也折服。

他說，種出冠軍米，除了得天獨厚的水質和環境，更重要的是用心栽種管理。台稉9號不能下重肥，米質易硬；灌溉也要留心，前期田要曬乾一點，之後不能太曬，須以常流水淹灌，幫田保濕降溫，能改善「心腹白」也讓米更好吃。

李啟元說，之前種了10多甲地，隨年紀漸長，如今只剩3、4甲地，決定將種稻技術傳授給年輕人，讓台灣人有好米吃，米農收益更好。

南投縣 稻米 農改場

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