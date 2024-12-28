斥資80億元「台中李方艾美酒店」公開標售？引發關注

斥資80億元打造的中部地標酒店「台中李方艾美酒店」傳出委託不動產公司標售，引發關注。據了解，此次標售應為業主資產配置管理，酒店和萬豪國際集團有簽約，營運不受影響。

普華國際不動產公司在官網公告，公開標售台中國際級整棟酒店，座落位置台中市中區建國路，還提及投資亮點有，中區第一高樓，地標建築，知名高級連鎖酒店品牌，穩定營運中等，開標時間為明年4月17日。

台中李方艾美酒店位於台中火車站站前，前身金沙百貨大樓尤以樓頂旋轉層為特色，後歷經金沙休閒購物中心、神鑑大樓等數度更迭，2013年由李方酒店管理集團以24.6億元買下，斥重金重新整修，並加盟引進萬豪集團旗下艾美酒店品牌，為萬豪集團在台第21家據點。

台中李方艾美酒店2022年8月29日試營運，便以獨特的地標建築設計、奢華的客房配置，酒店外觀為25層樓高的玻璃帷幕建築，成為台中地標建築。酒店共設有六種房型、228房間，住房率逾八成，營運表現亮眼。

據了解，該酒店總投資金額高達80億元，雖營運績效穩健成長，但李方酒店集團一直有資金問題，導致現金流吃緊，酒店以目前進帳難以維持。酒店開幕後一直傳出求售的訊息，曾有買家有意接手，但因開價100億元，疑價格太高未成。

業界認為，此次公開標售，讓出售公開化，吸引更多買家，但也有業者認為，這是酒店的策略，可能不是真的要賣，而是想尋求合作及資金投入。