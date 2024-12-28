影／彰化月影燈季亮起來 結合可愛Emoji表情符號美極了

2025彰化月影燈季今晚在八卦山大佛風景區由縣長王惠美等人主持點燈，絢麗繽紛的燈飾亮起來，再加上各種可愛emoji裝置及燈光秀，雖然只有11度低溫，但上千民眾情緒沸騰，縣府並準備2千個emoji小提燈，民眾大排長龍索取。

2025彰化月影燈季，將展出到至明年3月2日，共65天，每晚5點30分至10點，每半小時一次，由可愛emoji裝置及燈光秀。

王惠美表示，今年規劃emoji樂園，橫跨中、青、幼世代，emoji在YAHOO奇摩即時通、MSN到現在手機社群都有出現，現在emoji走出螢幕畫面，來到彰化八卦山上，陪民眾度過歡樂的夜晚。

王惠美表示，今年的彰化月影季活動有三大亮點，第一亮點，展出期間會遇到1月25日小朋友「樂翻寒假」、2月8日的「歡慶元宵」及2月14日的「情人放閃」，在這三個節日裡面，將限量發送不同表情的小提燈給大家。

第二大亮點是大佛的燈光秀，這次配合巨型emoji裝置、及美國emoji電影授權原聲歌曲，有各種表情變化，讓大家感受和以往不同的可愛熱鬧氣氛，另外，每逢星期五還有特別版音樂-Energy洗腦神曲「星期五晚上」，以及不同的燈光秀表演，歡迎大家一起來挑戰16蹲。

第三大亮點是在參佛道上佈滿耀眼的燈海及迷宮，有各種不同表情，驚喜連連，還有三對可愛動態眼睛在意想不到的地方出現。另外，卦山村的摩天輪裝置及小火車，只要憑彰化縣內消費300元以上收據或發票(包含雲端發票)，或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友，即可免費搭乘一次。