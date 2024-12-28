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中部首場青諮論壇！8縣市青年齊聚 掀創意與創生浪潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2024中部八縣市青諮論壇今在台中盛大登場，中彰投苗雲嘉竹等8縣市青年及局處代表共襄盛舉。圖／台中市政府提供
2024中部八縣市青諮論壇今在台中盛大登場，中彰投苗雲嘉竹等8縣市青年及局處代表共襄盛舉。圖／台中市政府提供

台中市研考會舉辦的「2024中部八縣市青諮論壇」今盛大登場，這是首次中部青諮盛會，吸引中彰投苗雲嘉竹等8縣市青年及局處代表共襄盛舉，現場北市青年局長殷瑋等人分享實戰經驗，點燃創新思維，攜手打造城市發展。

台中市副市長鄭照新說，青年是城市未來的關鍵力量，更是推動國家進步的重要動能。中台灣區域治理平台在經濟、就業與城鄉平衡上建立緊密的合作基礎，此次更首度以青年事務為核心議題，匯聚中部八縣市青年齊聚台中。

鄭照新指出，這場論壇以「公共參與、城市創生」為核心，透過多元交流，吸取社區串聯、在地連結及永續轉型的成功經驗，並在不同縣市、不同領域的優秀青年相互取經，藉由青年人創意與行動力，為中部描繪共好共榮新藍圖。

台中市研考會主委劉彥澧說，這場論壇整合八縣市青年力量，象徵跨區域合作新里程碑，邀台中第二屆青諮委員「回娘家」，與新一屆委員深度交流，為中部發展注入全新活力。

台中在地的好伴設計營運長周家緯今為論壇專題演講。周家緯說，地方創生是讓人在地方發展的支持系統，並以接地氣的專業視角，啟發青年探索公共參與的更多可能性。

主題分享座談上，由家樂福永續長蘇小真擔任主持人，殷瑋及魏彰志與談。殷瑋分享台北市立殯儀館未來用途案例，表達青年的意見可激發市府政策。傳動經營管理顧問公司總經理魏彰志，暢談創意如何結合老市場文化，推動城市轉型與在地連結。

研考會說，特別感謝中部八縣市鼎力支持，促成首次中部青諮盛會。透過世代對話與跨域交流，深入探討各縣市的挑戰與機遇，並邀請青諮委員上台分享如何透過自身經驗幫助所在城市發展，展現年輕世代的創意與行動，為中部寫下嶄新的未來篇章。

好伴設計營運長周家緯今為中部八縣市青諮論壇專題演講。圖／台中市政府提供
好伴設計營運長周家緯今為中部八縣市青諮論壇專題演講。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新今在中部八縣市青諮論壇致詞。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新今在中部八縣市青諮論壇致詞。圖／台中市政府提供
中部八縣市青諮論壇座談交流。圖／台中市政府提供
中部八縣市青諮論壇座談交流。圖／台中市政府提供
2024中部八縣市青諮論壇交流分享。圖／台中市政府提供
2024中部八縣市青諮論壇交流分享。圖／台中市政府提供

台中市 青年

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