聽新聞
0:00 / 0:00
「臺灣尚勇」春聯熱門 台中清水國中29日有1萬份可領
世界12強棒球賽台灣隊奪冠，中職會長、立委蔡其昌今年印製「臺灣尚勇」春聯供民眾索取反應熱烈，除明天在台中清水國中有1萬份供領取，後續將提供電子檔給民眾下載印製。
中華職棒大聯盟會長、民進黨籍立委蔡其昌今天在臉書（Facebook）發文表示，為了照顧上班族的大家，他決定週一全面上架「臺灣尚勇」春聯電子檔，讓所有喜歡的人都可以得到春聯。
蔡其昌表示，29日晚間7時，他邀請紙風車劇團到台中清水國中演出「寶莉回家」，演出前他準備1萬張春聯要送給大家，歡迎民眾到場領取同樂。
今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台瘋棒球熱潮，為感謝球迷熱情應援，蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯。
蔡其昌服務處今天表示，全台30萬份「臺灣尚勇」春聯，在各領取點幾乎已索取一空，30日將開放電子檔，讓需要的民眾自行在網路下載印製，詳情可持續追蹤蔡其昌臉書粉絲團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言