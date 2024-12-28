「臺灣尚勇」春聯熱門 台中清水國中29日有1萬份可領

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，中職會長、立委蔡其昌今年印製「臺灣尚勇」春聯供民眾索取反應熱烈，除明天在台中清水國中有1萬份供領取，後續將提供電子檔給民眾下載印製。

中華職棒大聯盟會長、民進黨籍立委蔡其昌今天在臉書（Facebook）發文表示，為了照顧上班族的大家，他決定週一全面上架「臺灣尚勇」春聯電子檔，讓所有喜歡的人都可以得到春聯。

蔡其昌表示，29日晚間7時，他邀請紙風車劇團到台中清水國中演出「寶莉回家」，演出前他準備1萬張春聯要送給大家，歡迎民眾到場領取同樂。

今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台瘋棒球熱潮，為感謝球迷熱情應援，蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯。

蔡其昌服務處今天表示，全台30萬份「臺灣尚勇」春聯，在各領取點幾乎已索取一空，30日將開放電子檔，讓需要的民眾自行在網路下載印製，詳情可持續追蹤蔡其昌臉書粉絲團。