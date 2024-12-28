健保署南下彰化踩點 將推動醫療長照結合自然綠色療癒

衛福部健保署長石崇良和醫療、長照機構人員30多人，今到彰化縣參訪大村鄉「花樹銀行」，將推動綠色照顧融入醫療，鼓勵長者和患者多到綠意盎然的環境休憩，讓大自然療癒身心。

彰化縣員郭醫院及護理之家安排綠色照顧行程，衛保署長石崇良和醫療、長照機構人員分乘兩輛遊覽車抵達花樹銀行，參觀近一公頃的園區花木，隨行人員試吃為長者調整的容易吞嚥特製食品，石崇良另試吃辣木製成的麻糬，鹹甜適中不黏牙，吃完讚不絕口。

石崇良說，走進像花樹銀行一般的大自然，環境好又能結合在地服務模式、創新料理來幫助長輩，過去都講社區營造創生，未來自然如果可以結合健康和醫療的元素，那會更棒。

石崇良在花樹銀行園區種植辣木，創辦人郭俊銀協助種植並表示，種下小小一棵樹代表對大地的愛護。石崇良說，每年都來看這棵樹。郭俊銀表示，辣木長大後，會把署長的大愛分享出去。

郭俊銀隨後又表示，辣木的碳吸附量高，被聯合國認定為非常友善環境的樹，辣木不必施藥，不但適合觀賞，長大後採摘綠葉可取代抹茶粉製成各種「綠色」食品，長者和患者都能吃。