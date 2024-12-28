下屆彰化縣長選舉新年後宣布投入？ 立委黃秀芳這樣說

彰化縣下屆縣長選舉，目前檯面上僅4人表態，近日傳出民進黨立法委員黃秀芳將宣布投入選戰；黃秀芳今表示，立法院事務多，等忙完再思考這個問題。藍營認為，與其關心對手有誰，不如自家先確定人選。

下屆縣長選舉熱度開始上升，民進黨方面，立委陳素月早已宣布參選，勤跑基層不在話下；彰化市長林世賢的看板前進南彰化，他還帶團隊參加大型活動增加能見度，彰化市前市長邱建富經常參加南彰化各鄉鎮市活動，也在臉書討論縣長王惠美的執政缺失。

立委黃秀芳競選本屆縣長失利，但外界推測她仍會參選下屆縣長，近日政壇傳出民進黨中央為派系和諧，可能讓正國會的黃秀芳出線，表態時間點在明年春節過後。黃秀芳說，她擔任立法院衛環委員會本屆召委，等事情忙完才會思考這件事。

台灣民眾黨籍縣議員張雪如表示，只要黨主席柯文哲要她參選下屆縣長她就選，外界都說藍白如果不合作，民進黨一定漁翁得利，所以藍白也可民調決定人選。

地方綠營人士指出，目前檯面上，黃秀芳是唯一有縣長選舉經驗，由她代表民進黨出馬最有利，若依循慣例民調、協調、黨內初選對大家都有交代，可是黨中央不是不可能全盤評估後採取徵召。

國民黨方面，檯面上仍以立委謝衣鳯、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章的呼聲最高，但兩人迄今都未言明是否參選下屆縣長，藍營人士認為可能等黨中央徵召。縣議會國民黨團副書記長曹嘉豪說，希望人選早日定案，能運用彰化縣執政優勢爭取最有利參選資源。