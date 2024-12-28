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南投推特色年菜及伴手禮 攜手送愛過好年

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

南投縣政府為推廣南投在地特色年菜及伴手禮，與南投縣烹飪商業同業公會27日在縣府一樓大廳舉辦「特色年菜及伴手禮推廣」記者會，由南投縣府秘書長洪瑞智主持，與南投縣烹飪商業同業公會潘岱儒理事長一同代言推廣南投餐廳好料理；洪秘書長也化身愛心大使與南投縣烹飪商業同業公會理事長潘岱儒一同代表業者做愛心，捐贈50組年菜給食物銀行濁水溪線及烏溪線，將愛分享出去，洪秘書長除表達感謝之意，也期許藉此拋磚引玉，喚起餐飲業者及社會各界響應，共同關懷弱勢族群，讓弱勢家庭也能溫馨過好年。

洪瑞智秘書長表示，農曆過年穿新衣、大掃除、拜年、大年夜闔家團圓吃年菜等都是我國傳統文化，代表過去一年圓滿收尾，也祈願新的一年有好的開始。南投縣得天獨厚，位處台灣中心，獨特的環境及氣候，孕育出許多優質且豐富多元的農產，南投也有很多優秀的總鋪師，南投縣府透過食農教育企劃，鼓勵轄內餐廳業者，利用在地食材結合廚師廚藝巧思入菜，讓南投特色年菜特別美味可口，縣府為推廣南投特色年菜，希望透過活動帶動行銷南投的年菜及年節送禮商機，讓大家都能享用南投特色年菜的美好風味，歡迎大家踴躍訂購，自用送禮兩相宜。

潘岱儒理事長表示，此次邀請包括小春Koharu、家味香客家廚房、小半天風味餐坊、南島婚宴會館、涵碧樓大飯店、今埔里大飯店、牛相觸庭園餐廳、原夢觀光農園民宿、成都創意美食料理有限公司、饗富國際有限公司等10家餐廳業者參加，除行銷特色年菜以外，有感社會上仍有許多弱勢家庭，連一頓溫飽都是奢望，更別提一桌富含年味的團圓飯，為讓弱勢家庭也能與家人享受豐盛年菜過好年，參與的餐廳業者也共同做愛心，捐贈年菜給食物銀行。另外伴手禮部分則結合南投很重要的茶及巧克力產業等，邀請包括LUGU LUGU 茶沙龍、赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等5家業者一同展示，期望帶動年節伴手禮買氣。

聚傳媒

南投縣 年菜 餐廳

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