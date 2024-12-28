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草屯鎮長補選 簡賜勝六大政見與蔡銘軒四大政策交火

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
簡賜勝走訪鄰里拜票，提出六大政見，為草屯鎮規畫未來發展。圖／簡賜勝競選總部提供
簡賜勝走訪鄰里拜票，提出六大政見，為草屯鎮規畫未來發展。圖／簡賜勝競選總部提供

草屯鎮長補選1月18日投票，民進黨參選人蔡銘軒今天由立委羅美玲和新住民力挺，各自用母語宣講蔡銘軒四大福利政策。國民黨簡賜勝白天在地方拜票，晚上在富寮里明聖宮開講，提出六大政見建設草屯，爭取草屯鎮民支持。

羅美玲說，蔡銘軒擔任縣議員就設立新住民諮詢服務站，新住民來自不同國家，需要更多幫助融入台灣社會。蔡銘軒提四大福利政策：敬老津貼3000元加碼變5000元、消費券600元加碼到2000元、0至3歲扶幼津貼每月發2000元、為草屯鎮民投保團體意外險，讓草屯成為幸福大鎮。

蔡銘軒感謝新住民夥伴相挺，未來有機會到鎮公所服務，他會成立新住民事務服務單位，讓草屯鎮成為最幸福的移居城市。他也要幫草屯鎮創造更多收益，所以提出草屯政策三箭，盤點鎮有財產、擴大公共造產，創造更多福利回饋鎮民。

簡賜勝晚間7時在草屯鎮富寮里明聖宮開講，簡賜勝提出六大政見，包括婦幼照顧、長者智慧健康守護、青年住宅計畫、鳥嘴潭國際化節慶、農業加值、酷比樂園擴建，強調以合理的政策規畫，建設草屯鎮未來發展。

簡賜勝說，合理的政策規畫，才是務實負責的作為。他以專業、透明與長遠規畫為基礎，提出六大政見，正是對草屯實際需求進行深入研討與專業分析才制定。

蔡銘軒說，最近看到對手跟上腳步提出政見，這是他持續在做的事情。酷比樂園也是他極力爭取，他向鄉親保證，任何有建設性的政見，絕對會一起實現。

簡賜勝批評，蔡銘軒加碼消費券到2000元，是不負責任大撒幣，浪費公帑，不要為選舉亂開支票，讓草屯鎮公庫損失慘重。他強調，未來若當選也會把關公庫盈餘，確保財政紀律。

簡賜勝政見提出照顧婦幼政策，為孩子打造健康快樂成長的環境。圖／簡賜勝競選總部提供
簡賜勝政見提出照顧婦幼政策，為孩子打造健康快樂成長的環境。圖／簡賜勝競選總部提供
民進黨蔡銘軒今天由立委羅美玲和新住民加油造勢，承諾當選鎮長將成立服務新住民事務單位。圖／蔡銘軒競選總部提供
民進黨蔡銘軒今天由立委羅美玲和新住民加油造勢，承諾當選鎮長將成立服務新住民事務單位。圖／蔡銘軒競選總部提供
民進黨蔡銘軒今天由立委羅美玲和新住民加油造勢，承諾當選鎮長將成立服務新住民事務單位。圖／蔡銘軒競選總部提供
民進黨蔡銘軒今天由立委羅美玲和新住民加油造勢，承諾當選鎮長將成立服務新住民事務單位。圖／蔡銘軒競選總部提供

政見 簡賜勝 蔡銘軒

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