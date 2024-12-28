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公廁不再髒亂飄惡臭 彰化縣列管1534座評定均達特優
彰化縣列管公廁共有1534座，部分因設備老舊或過於髒亂引起民眾詬病，經環保局除輔導改善，並建立評鑑分級制度，目前均達特優級，明年則預定再以1342萬元改善19座，並結合鄉鎮市公所派員不定期巡查，提升彰化縣公廁軟、硬體環境。
環保局表示，為改善公廁品質，環保局分年清查盤點各類型場所公廁建檔管理數量、建立公廁評鑑分級制度、加強環境整潔巡查及後續輔導改善等工作，既有列管的1534座公私立公廁，均達到不髒、不濕、不臭的「三不」，且有提供衛生紙的特優公廁，其中的380座的馬桶更可投入衛生紙，廁間也有標示，更通過特優場所認證。
針對公有列管的公共廁所，縣府運用縣款及環境部輔助款共兩個年度4402萬餘元，優先修繕75座公廁，包括縣立體育場溜冰場、大村鄉第1兒童公園、大城運動公園、彰化市泰和公園等公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換、地磚翻新等，增建無障礙廁所及坐式馬桶，打造身障者、高齡友善的如廁環境，且要求公廁管理單位落實清潔工作。
在增加高齡友善設施部分，調整坐式廁間及蹲式廁間比例達3比2以上，規劃蹲式廁間全面加裝扶手，讓民眾使用蹲式馬桶不用擔心站不起來，並為符合世界性別平權潮流，增加女廁廁間比例，也檢討設置性別友善及親子公廁等。
明年核定的補助款及配合款共1342萬餘元，將補助19座公有公廁，包括芬園鄉立納骨塔、彰化市華陽市場、彰化市金馬公園、彰化市茄南社區活動中心、花壇橋頭社區活動中心、花壇南口社區活動中心、王功漁港旅客服務中心等。
環保局表示，為提升公廁品質與管理，除積極爭取經費建構優質公廁外，針對人潮較多的交通場站、觀光景點、公園等地點的公廁辦理硬體改善，並由環保局與26鄉鎮市公所聯手不定期派員巡查，一發現缺失立即通知需改善公廁的管理單位改善。
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