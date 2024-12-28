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台中恊園好宅勇奪2024工程界奧斯卡「金質獎」特優獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市「恊園好宅」昨獲頒第24屆「公共工程金質獎」建築類特優獎。圖／台中市政府提供
台中市「恊園好宅」昨獲頒第24屆「公共工程金質獎」建築類特優獎。圖／台中市政府提供

台中市「恊園好宅」昨獲頒第24屆「公共工程金質獎」建築類特優獎。住宅處長陳煒壬說，都發局執行的工程分別在第20、21、22屆獲佳績，此次「恊園好宅」再次獲獎，落實市長盧秀燕打造好宅的承諾。

都發局住宅處說明，台中社宅稱為「好宅」，台中好宅目前完工及已開工戶數突破一萬戶，達到1萬231戶，盧秀燕在任內已達標社宅1萬戶目標，且提前2年達標；未來市府將持續精進工程品質，打造兼具建築美學、居住機能及共好理念的好宅。

陳煒壬說明，「恊園好宅」基地鄰接東區進化路，位置鄰近力行國小、雙十國中等學校，學區及交通皆十分完整便利；建築整體規畫「閻辰昌建築師事務所」設計，瑞助營造承造。昨由他和設計建築師閻辰昌丶瑞助營造等北上領獎。

都發局長李正偉說，「恊園好宅」基地前身為蔣公行館「恊園」，規劃時發現基地內有數棵珍貴老樹，設計階段以保留所有老樹為出發點，將樹木視為設計主體，將建築量體縮到最小，打造老樹生態概念公園。

李正偉說明，「恊園好宅」規畫生態綠意延伸到社宅各個樓層，讓建築也可以像大樹一樣自然延展呼吸，設計多處錯落的露台，形成空中小庭院，各層公共走廊皆採半戶外設計，形成最自然的通風採光，達到最佳節能目的，盼透過老樹與社宅的對話，並透過埕的概念來促進居民交流。

此外，地面一層留設大面積開放空間，未來將成為當地鄰里間的大公園，彰顯恊園好宅獨樹一格的設計概念。未來更將打造環境教育園區、培育多元生態文化，以「環境教育從一棵樹開始」作為設計概念主軸發展主幹，並期待完工後由好宅居民及鄰里共同滋養出茂盛的綠葉。

台中市「恊園好宅」昨獲頒第24屆「公共工程金質獎」建築類特優獎。圖／台中市政府提供
台中市「恊園好宅」昨獲頒第24屆「公共工程金質獎」建築類特優獎。圖／台中市政府提供

台中市 建築師 社宅

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