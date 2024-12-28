大批遊客上山追雪車潮爆滿 武嶺擠成「全國最高夜市」

合歡山今天凌晨湧入追雪遊客，因天候條件不足，合歡山並未降雪，大量人潮、車潮上山，武嶺人頭攢動成了「全國最高夜市」，車輛也任意路邊違停，警方加派人力上山疏導，開單告發整頓，才逐漸恢復交通秩序。

入冬以來最強冷氣團昨天報到，氣象署表示達到強烈大陸冷氣團的等級，各地天氣不只會轉冷，水氣也會比較多，高山也有機會下雪。不少遊客昨天下午就陸續湧入合歡山追雪，入夜後追雪人潮不減反增。

合歡山氣溫雖然達到零下4度，但因水氣不足，並未下雪。不過，遊客興致絲毫不減，裹著厚外套、手套、帽子到武嶺碰運氣，雖然冰風刺骨，人氣卻旺盛，武嶺亭觀景台被人潮擠得水洩不通。陳姓遊客說「雖然沒有下雪，零下低溫上百人在高山饋燒，也是難得體驗」。

武嶺停車場早就爆滿，但遊客為了到觀景台留下「追雪紀念照」，將車輛停靠路邊，人就下車拍照賞景，讓武嶺交通嚴重堵塞。

仁愛警分局加派警力上山維持交通秩序，有的駕駛看到警車，主動將違停車輛開走，但有的駕駛不聽勸告，直到員警開出5張告發單，路邊違停車輛才全部離開，交通恢復順暢。

這一波冷氣團最冷的時間預計在今晚到周日清晨，仁愛警分局提醒遊客上山追雪，仍須遵守交通秩序，不得任意違停，尤其，合歡山公路部分路段，入夜結冰機率更高，也要注意安全。