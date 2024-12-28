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台中市有大片花海盛開 后里帶來春天氣息的幸福感

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
后里環保公園花海第一區正在盛開中，俯瞰整個公園景色，從各種角度感受當季花卉之美。圖／台中市政府提供
后里環保公園花海第一區正在盛開中，俯瞰整個公園景色，從各種角度感受當季花卉之美。圖／台中市政府提供

每年元旦前後，大片的浪漫花海盛開在后里環保公園，花海呈現白色、粉紅色及紫紅色等繽紛花色，展現浪漫唯美的風景，也吸引到新人前來拍照取景，台中市府建設局表示，預估明年元旦期間花況最盛，園內花海分區綻放，將分批接力盛開至春節假期，園內還設置應景的藝術裝置，提供大家拍照打卡。

局長陳大田說，經過多年來的種花美化利用，位於台中市后里區舊社里堤防路旁的后里環保公園，如今已成為台中市重要的賞花勝地，非常適合市民前來走春踏青，同時可於公園內部環狀步道漫步欣賞花海，或登上花田一旁綠色小山丘，俯瞰整個公園景色，從各種角度感受當季花卉之美，還有落羽松森林水景。

台中市建設局指出，面積1.2公頃的后里環保公園，種植大波斯菊花海，目前植株第一批現已盛開，浪漫花海將自2025年元旦一直延續到春節假期，公園不只可以賞花、放風箏以及野餐，另外，園區東南側臨近動物之家后里園區的「寵物專區」，依犬隻體型區分大型犬及中小型犬活動區，並設有圍籬及安全出入口，毛小孩可以安心盡情奔跑玩耍，歡迎帶著毛小孩一同來同樂。

為了歡迎駕車前來，中市建設局強調，后里環保公園北側停車場設有49格停車位及身障車位2格，車泊專區有47格停車位；南側遊客中心停車場有66格停車位和身障車位4格；搭乘公車的遊客，可搭888台灣好行豐后線，在「后里花田綠廊」站下車即抵達；92、213及215路公車，在「正隆紙廠」站下車，步行約15分鐘抵達。

后里環保公園花海第一區正在盛開中，俯瞰整個公園感受當季花卉之美，還有落雨松森林水景。圖／台中市政府提供
后里環保公園花海第一區正在盛開中，俯瞰整個公園感受當季花卉之美，還有落雨松森林水景。圖／台中市政府提供
后里環保公園花海第一區正在盛開中，預計元旦假期花況達到最盛。圖／台中市政府提供
后里環保公園花海第一區正在盛開中，預計元旦假期花況達到最盛。圖／台中市政府提供

元旦 台中市 后里

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