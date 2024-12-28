彰化南瑤宮媽祖獎勵學子 今頒給899名共145萬元獎學金

彰化南瑤宮目前正在大修，但獎勵優秀學子並未停歇，今天上午在臨時行宮廟埕舉辦112學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮，由南瑤宮管理人彰化市長林世賢頒發給899名學子，總獎金達145萬9500元，林世賢期勉受獎學子傳承媽祖慈悲精神，未來回饋社會、扶助弱勢。

市公所指出，此獎學金秉持普惠原則，申請資格不限戶籍地，凡具媽祖信徒身分且學業成績符合標準者均可申請，本次共計1229人申請，經嚴謹審核後錄取率達73%，申請者遍及全台，以彰化、台中、南投、雲林等地區為主。

林世賢說，為擴大獎助範圍，南瑤宮獎學金已由早期僅限國中、高中職及大學申請，逐步擴及研究所學生，本次獎助金額，國中生300名，每人1200元；高中生160名，每人1500元；高職生（含五專前三年）100名，每人1500元；大學生（含五專後兩年）300名，每人2000元；研究生50名，每人2500元。

受獎學金拿到南瑤宮發給的獎學金後，均分別向媽祖膜拜，感戴媽祖德澤，一名陳姓大學生說，拿到媽祖的獎學金，就如有神助，他會好好努力讀書，來日有所成就，也會回饋給社會。

南瑤宮歷年發放獎學金都在廟前大埕舉行，因南瑤宮目前正進行規模空前的百年大整修工程，採系統性全面整修正殿、護龍及三川殿等核心建築，工程依序進行主結構修復、彩繪重整、剪黏與交趾陶修復等工作。