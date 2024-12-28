班班有鮮乳好政策 盧秀燕籲續辦

「班班有鮮乳」政策喊卡，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人前天在行政院會爭取因地制宜續辦，行政院長卓榮泰堅持政策暫停。盧秀燕昨再喊話中央，盼中央保留經費，中央出錢、地方執行，孩子有鮮乳可喝、頭好壯壯，並呼籲大家向中央請命。

國民黨立委李彥秀昨也表示，行政院應下放預算，補助有意願辦理的地方政府延續政策，對於沒有續辦政策縣市的弱勢家庭孩童，也應有配套措施，中央不能「口頭說鼓勵，背後猛插刀」。

盧秀燕說，「班班有鮮乳」政策，教育部執行有問題，行政院要終止計畫，她和多名縣市首長認為，給孩子喝鮮乳很重要，補足孩子的營養，長得又高又壯又聰明，行政院44億元預算都編了，不辦太可惜，希望中央續辦，好的政策應該執行。

盧秀燕表示，不少縣市在行政院會都認為，可保留44億元預算，下放地方執行，因地方有執行團膳的經驗，可以辦得好，孩子又能有鮮乳。但卓院長說有困難、不辦了，非常可惜，希望大家一起來請命。

李彥秀說，9月才辦理的「班班有鮮乳」政策，目的是為了減緩明年開放紐西蘭牛乳「零關稅輸台」對本土酪農的衝擊，更是為了照顧孩子，特別是家庭經濟弱勢的孩子，政策立意良善，問題出在行政院缺乏執行面的完整規畫、部會協調及校方溝通，不能因為行政機關的缺失，而讓本土酪農和孩子成為犧牲品。

李彥秀也支持行政院應下放預算，補助有意願的縣市延續政策，「把牛奶還給孩子」，這是政府的責任和義務。她說，中央一再說「鼓勵地方政府為兒童的健康做出努力」，但近年多個縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，像桃園市遭扣款1億元、苗栗縣遭扣除近8千萬。

李彥秀說，苗栗縣推動「高鈣午餐」計畫，師生每人每餐補助10元卻遭到懲處。各縣市本來就可因地制宜推出差異化的社會福利制度，以桃園及苗栗為例，加碼營養午餐、生育補助經費，請問照顧孩子、加碼未來「何罪之有」？中央政府絕對不能「口頭說鼓勵，背後猛插刀」。