霧峰反對建生命園區 中市府：已退件

業者有意在台中市霧峰區峰谷里申請開發生命園區，居民組成自救會昨天到台中市政府抗議，認為當地已有納骨塔，不需新增生命園區，且殯葬業造成道路壅塞，更影響水源及生態，堅決反對開發。台中市民政局表示，「峰谷生命園區」開發案，市府已退件，並未核定興辦計畫。

峰谷里長黃錦昌表示，生命園區開發案與2016年的「南海觀音寺開發案」為同一地點，當年環境審查小組已針對開發內容提出疑慮，為何不到10年，又有另一開發案申請？里內聯外道路寬度不足6米，車輛進出頻繁，造成地方困擾，聽說業者再度提出申請，上百居民向市府表達抗議開發生命園區。

鍾姓農民說，當地種植龍眼、荔枝，需要乾淨溪水灌溉，原本每到旱季就缺水，若生命園區開發後再抽用地下水，農民都將無水可用。當地九九峰山脈是地質敏感區，若開發後又碰上強降雨，對中下游里民的生命財產安全是極大危害。

台灣護樹協會理事長張美惠表示，峰谷這塊基地位於山坡地保育區、古蹟地、水汙染管制區，霧峰位處921地震帶，開發成殯葬區汙染土地，減少可耕地，無法符合企業社會責任。

民政局對此表示，峰谷生命園區開發案今年初提出申請，初審後已經退件，目前並無核定興辦事業計畫；有關環境影響評估、水土保持及農業用地變更等計畫，同樣未獲市府主管機關核定，民政局重視當地民意，對於開發案會審慎依規定辦理。