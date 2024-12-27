人生70才開始 彰化77歲保健志工獲頒榮譽狀還要繼續做
彰化縣衛生局今表揚績優衛保志工及社區衛促會，二林鎮84歲志工謝清美拿到縣長王惠美頒贈榮譽狀，在熱烈掌聲中榮退；大村鄉77歲志工蘇吳美珠被表揚時表示，只要能做就繼續做。服務熱忱令人敬佩。
衛生局在員林演藝廳，舉辦113年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會，有12個團隊獲團隊獎，12名志工獲榮耀獎、27人得到績優委員獎、74人獲服務楷模獎、3人紫錐花天使，合計129名志工與委員獲得個人獎。
縣長王惠美頒獎之揚時，感謝所有衛生保健志工在過去這一年，無論萬人健檢或推動各項公共衛生工作時的付出，也讓彰化縣衛生局在全國各項考評中都名列前茅。今年表揚新增13張榮譽狀，王惠美頒贈給年滿75歲以上且堅持熱情服務滿10年以上的志工及衛促委員。
1700名衛生保健志工與800名衛生促進委員參加今表揚活動，花壇鄉衛生所衛生促進委員李妙芬本來是保健志工，2017年起擔任衛促會委員，主動開車載送志工，同時到社大進修提升服務品質，她們兩人獲頒榮譽狀時掌聲四起。
服務楷模志工蘇吳美珠在大村鄉衛生所服務22年，雖超過退休門檻，依然堅持崗位，強調「我還可以做，我就要繼續做。」二林鎮衛生所志工謝清美上台領取榮譽狀時，保持一貫溫暖笑容，感謝曾協助她完成工作的衛生所員工和鎮民，在她累計數千次服務留下難忘而充實的回憶，王惠美稱讚謝清美是「衛生所的守護天使」，期許民眾效法助人為樂。
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