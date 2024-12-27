彰化員榮總醫院3年後落成 與弘光簽署契約合作優先延攬護理人才

彰化員榮醫療體系與台中弘光科大簽署產學合作契約書，提供講師人才、獎助學金和實習機會等14項合作計畫，員榮員工可到弘光在職進修，並期許員榮總醫院3年後完工啟用，弘光護理等科系畢業生作為生力軍。

簽署儀式除了員榮總院長張克士及員榮行政醫療團隊，還有弘光科大校長黃月桂和護理學院院長蔡秀敏、護理系主任雷若莉及健管系主任張炳華等人。

員榮總院長張克士今指出，員榮投入近兩億元經費長期培育人才，讓學子在習得專業後投入職場服務病，目前員榮已與暨南大學等多所學校簽訂產學合作，提供免費學、雜費及生活津貼給產學合作生，目前約300名學生參加。

他說，員榮與弘光合作不限於護理系學生，還會擴及其它科系，目前已動工的員榮總醫院預計3年後落成，屆時需要許多醫護人員，弘光學生畢業後就能到員榮醫療體系服務，員榮醫療體系會鼓勵員工到弘光修進。

弘光校長黃月桂表示，弘光許多科系都能與員榮合作，例如醫療器材發展與應用系有3D印列技術可應用在骨科骨材，希望員榮提供更多實習機會，校方也會推薦優秀畢業生到員榮工作，達到畢業即就業的目標。