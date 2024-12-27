台中元旦升旗邀12強冠軍隊領唱國歌 手機架限量送

台中市政府明年元旦升旗典禮，邀勇奪世界棒球12強冠軍的中華隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，還有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞，另有紀念小物「手機架」限量發送。

民政局長吳世瑋說明，明年元旦升旗典禮主題「幸福台中、閃耀國際」，主視覺透過晨曦初綻的意象，彰顯新年開始所象徵的信心與希望，期望市府在新的一年透過國際交流、產業升級與文化創新，不斷前行、綻放四方的美好願景。

吳世瑋說明，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，燃燒全民棒球魂，市府也特別邀請中華隊成員隸屬台中地主中信兄弟的教練陳江和、投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌。

當天由台中女中樂儀隊操槍演出揭開序幕，並邀后里、梧棲、北屯及南區等4區吉祥物引領市長盧秀燕，以及來賓進場，齊唱國歌。9名Passion sisters隊員盈瑩、波波、夏蕾、儀諪、少鹽、Wendy、希希、林可及曼容將帶來熱血舞曲，與民眾一同High跳「Go！Passion Go！」台中在地的妙璇舞蹈團、霧峰光正國小醒獅戰鼓團表演，精彩可期。