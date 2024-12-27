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南投推廣特色年菜伴手禮 鼓勵廚藝結合在地食材

中央社／ 南投縣27日電

南投縣政府今天舉辦特色年菜及伴手禮推廣會，縣府秘書長洪瑞智說，南投位處台灣中心，獨特環境及氣候孕育許多優質農產，縣府鼓勵在地食材結合廚師技藝，推出美味可口年菜。

農曆春節將至，為推廣南投在地特色年菜及伴手禮，南投縣政府、南投縣烹飪商業同業公會今天在縣府舉辦推廣會，洪瑞智、南投縣烹飪公會理事長潘岱儒等人出席，現場捐贈50組年菜給南投縣食物銀行，洪瑞智也期許更多餐飲業者、社會各界響應春節關懷弱勢。

洪瑞智致詞表示，南投縣有豐富、優質農產，也有很多優秀「總舖師」，縣府鼓勵轄內餐廳業者利用在地食材結合廚師巧思入菜，讓南投特色年菜特別美味，今天進一步辦理推廣會，集結10家餐廳、5家伴手禮業者，歡迎全國民眾踴躍訂購，自用、送禮都適合。

潘岱儒說，參與業者有草屯小春日本懷石料理、家味香客家廚房、小半天風味餐坊、南島婚宴會館、日月潭涵碧樓、今埔里渡假大酒店、牛相觸庭園餐坊、原夢觀光農園、成都創意美食、饗富餐廳；伴手禮則有赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技、烏牛欄手作巧克力、Lugu Lugu 茶沙龍。

除特色年菜，日月潭涵碧樓也推出冬季養生之旅專案，結合養生芳療、溫潤食補、靜心冥想，為住客帶來全方位養生體驗，涵碧樓表示，深冬天氣乾燥宜養肺，冬季調養以滋陰潤肺食物為佳，湖光軒中餐廳主廚林宗立以養生重補腎、養筋、益氣研發專屬套餐。

南投縣 年菜 餐廳

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