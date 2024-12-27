暖心主廚捐團圓餐 台中豐原、神岡弱勢家庭獲贈300份

主廚張朝傑人稱「阿傑師」，10多年來，每逢歲末年終都會攜手友人到偏鄉舉辦義煮、義剪、義唱，今年他還將捐贈300份團圓餐給豐原、神岡地區的弱勢家庭，回饋在地也傳遞溫暖。

張朝傑擁有主廚資歷，多年前，他接下前老闆在台中神岡的餐廳，進行升級與優化帶入全新的婚宴料理與體驗感受，獲地方鄉親的支持與愛護。張朝傑也參加地方公益團體，對地方社福貢獻所能。

他今天表示，每年除夕總會邀集友人以及餐廳內的廚師、樂團等，到偏鄉進行義煮、義剪，更在現場表演歌唱，最北曾到宜蘭，最南曾到台東。希望弱勢團體在寒冬一起歡喜過新年。

張朝傑與友人李榮志合夥在豐原區成立朝暮良辰婚宴會館，張朝傑指出，今年送暖服務擴大，將送出200份愛心年夜團圓餐給豐原地區的弱勢團體，另有100份愛心年夜團圓餐則是送給神岡地區，希望能回饋地方。

副總陳囿辰也介紹愛心年夜團圓餐的菜色，她說，白灼鮮蝦、古早味米糕、過年必備的腿庫，還有象徵年年有餘的紅燒魚，最經典的佛跳牆也不可少，大家一起溫暖迎新年。