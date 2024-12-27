快訊

3千萬交保！柯文哲微笑揮手走出北院 押114天終於回家了

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

霧峰峰谷生命園區開發案引發民怨 民政局：已退件 未核定興辦

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
霧峰區峰谷里反對開發生命園區，自救會發出抗議後，台中市民政局表示今年已退件。記者黑中亮／攝影
霧峰區峰谷里反對開發生命園區，自救會發出抗議後，台中市民政局表示今年已退件。記者黑中亮／攝影

反對霧峰區峰谷里再次申請開發生命園區，地方組成自救會上午前往台中市政府發出抗議後，台中市民政局表示，有關民間私人企業申請開發「峰谷生命園區」一案，市府今年已退件，目前並未核定興辦計畫。

地方自救會指出，依照內政部統計資料，2023年台中市納骨塔未使用量尚有86萬個，納骨塔使用率僅有33%，而2023年台中市納骨塔納入量約為1萬8千個，因此納骨塔可使用年限尚有46年才會面臨不足，所以目前統計數字都顯示台中市現有納骨塔容量仍充足，民政局應直接駁回此次生命園區開發案申請。

中市民政局對此表示，有關元扶企業股份有限公司申請設置霧峰區峰谷生命園區開發案，該公司於今年初提出申請，經初審後予以退件，截至目前民政局無核定興辦事業計畫；另有關環境影響評估、水土保持及農業用地變更等計畫，同樣均未獲市府主管機關核定，民政局相當重視當地民意，將秉持審慎態度依規辦理。

霧峰區峰谷里反對開發生命園區，自救會發出抗議後，台中市民政局表示今年已退件。記者黑中亮／攝影
霧峰區峰谷里反對開發生命園區，自救會發出抗議後，台中市民政局表示今年已退件。記者黑中亮／攝影

台中市 納骨塔

延伸閱讀

反對霧峰開發生命園區 百人組自救會表達抗議

樂生助養奏效！北市成六都唯一出生正成長 蔣萬安：努力讓年輕人願意生

內政部審議社子開發案 原則同意開發範圍及抵價地比例

年末三天至新北戶所指定元旦結婚 多樣特色賀禮拿回家

相關新聞

反對霧峰開發生命園區 百人組自救會表達抗議

反對霧峰區峰谷里再次申請開發生命園區，地方組成自救會上午前往台中市政府發出抗議的怒吼，認為峰谷里原本已有金陵山納骨塔設施...

霧峰峰谷生命園區開發案引發民怨 民政局：已退件 未核定興辦

反對霧峰區峰谷里再次申請開發生命園區，地方組成自救會上午前往台中市政府發出抗議後，台中市民政局表示，有關民間私人企業申請...

南投紫南宮 蛇年錢母元旦發放

南投縣紫南宮在明年元旦發放蛇年生肖錢母，蛇年錢母造型為「雙金蛇聚寶盆」，寶盆兩側以雙蛇守護金銀元寶，心想事成，元旦上午1...

書香彰化與大師有約講座 每參加二場就可換摸彩券

彰化縣政府舉辦「2025年書香彰化－與大師有約」12場專題講座，首場將於1月11日邀請鹿港女兒、名作家李昂在鹿江國際中小...

彰化和美轉運站開招商說明會 預估帶動民間投資逾11億

彰化縣政府今天下午在彰化福泰商務飯店舉辦「和美轉運站暨停車場BOT案」招商說明會，王惠美表示，和美轉運站就在和美鎮公所對...

蔡其昌「臺灣尚勇」春聯 今晚首發近萬民眾擠滿台中水安宮

棒球12強賽中華台北隊勇奪世界冠軍後，中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌特別印製28萬分寫上「臺灣尚勇」的春聯，供全台民眾免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。