霧峰峰谷生命園區開發案引發民怨 民政局：已退件 未核定興辦

反對霧峰區峰谷里再次申請開發生命園區，地方組成自救會上午前往台中市政府發出抗議後，台中市民政局表示，有關民間私人企業申請開發「峰谷生命園區」一案，市府今年已退件，目前並未核定興辦計畫。

地方自救會指出，依照內政部統計資料，2023年台中市納骨塔未使用量尚有86萬個，納骨塔使用率僅有33%，而2023年台中市納骨塔納入量約為1萬8千個，因此納骨塔可使用年限尚有46年才會面臨不足，所以目前統計數字都顯示台中市現有納骨塔容量仍充足，民政局應直接駁回此次生命園區開發案申請。