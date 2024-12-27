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霧峰峰谷生命園區開發案引發民怨 民政局：已退件 未核定興辦
反對霧峰區峰谷里再次申請開發生命園區，地方組成自救會上午前往台中市政府發出抗議後，台中市民政局表示，有關民間私人企業申請開發「峰谷生命園區」一案，市府今年已退件，目前並未核定興辦計畫。
地方自救會指出，依照內政部統計資料，2023年台中市納骨塔未使用量尚有86萬個，納骨塔使用率僅有33%，而2023年台中市納骨塔納入量約為1萬8千個，因此納骨塔可使用年限尚有46年才會面臨不足，所以目前統計數字都顯示台中市現有納骨塔容量仍充足，民政局應直接駁回此次生命園區開發案申請。
中市民政局對此表示，有關元扶企業股份有限公司申請設置霧峰區峰谷生命園區開發案，該公司於今年初提出申請，經初審後予以退件，截至目前民政局無核定興辦事業計畫；另有關環境影響評估、水土保持及農業用地變更等計畫，同樣均未獲市府主管機關核定，民政局相當重視當地民意，將秉持審慎態度依規辦理。
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