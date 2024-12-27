反對霧峰開發生命園區 百人組自救會表達抗議

反對霧峰區峰谷里再次申請開發生命園區，地方組成自救會上午前往台中市政府發出抗議的怒吼，認為峰谷里原本已有金陵山納骨塔設施，不需再有另一座納骨塔開發，殯葬業並非當地需求產業，不僅狹小的峰谷路經常交通壅塞，更將阻斷水源及破壞生態，讓當地里民無法忍受，不容再有大型納骨塔開發。

峰谷里里長黃錦昌表示，這件生命園區開發案與2016年的「台中市南海觀音寺開發案」為同一地點，當年環境審查小組已針對開發內容提出諸多質疑，為何在不到10年內，又有另一開發案申請？基於聯外道路不足6公尺寬，車輛進出頻繁，本就造成地方的困擾，如今道路未完成拓寬，就進入環境審查階段，因此號召百位里民至市府表達反對到底的訴求。

坑口里農友鍾先生表示，從小都生活在這個村莊，靠在地的龍眼、荔枝生活，我需要的是乾淨溪水灌溉，而這條乾溪每到旱季幾乎無水可灌溉，若生命園區開發後再抽用地下水，當地農民都將面臨無水可用，此外，峰谷已經有金陵山納骨塔及高爾夫球場，狹小的峰谷路經常交通壅塞，也常發生交通事故，目前這個情況已經讓當地里民受不了。

鍾姓里民並說，近年極端氣候越加頻繁，當地九九峰山脈是地質敏感區，若開發後又碰上強降雨，對中下游里民的生命財產安全是極大危害，人民的性命由誰來保障？