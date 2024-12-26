書香彰化與大師有約講座 每參加二場就可換摸彩券
彰化縣政府舉辦「2025年書香彰化－與大師有約」12場專題講座，首場將於1月11日邀請鹿港女兒、名作家李昂在鹿江國際中小學演講，分享她如何將畢生積蓄都用來探索世界各地美食的豐富之旅。
彰化縣長王惠美與李昂今天在彰化市武德殿為書香彰化－與大師有約」講座宣傳，王惠美說，為了讓更多熱愛學習的民眾有機會親近大師，「與大師有約」講座每個月在彰化八大生活圈舉辦一場，今年還有摸彩活動，參加2場次就可獲得1次摸彩機會。
王惠美說，明年的講座除了邀請到像李昂大師這樣的世界級文學家外，教育領域暢銷作家歐陽立中、出身北斗的傑出作家林俊頴、超慢跑冠軍教練徐棟英、教授作家渡也、知名理財專家夏韻芬、前主播暨著名作家朱國珍、前台積電主管暨財務專家郝旭烈、山岳探險與旅遊攝影作家崔祖錫、飲食旅遊作家蘇凌、知名的神老師沈雅琪及旅遊專家發哥楊振發等都是在各領域非常有影響力的專家，歡迎鄉親一起來吸收新知。
李昂表示，她與王縣長一樣都是鹿港的女兒，尤其是王惠美縣長在鹿港非常有人氣，可說是鹿港的驕傲，為了今天宣傳活動，她一大早就搭高鐵回到故鄉，希望鄉親能來聽她1月11日在鹿江國際中小學的講座。她將畢生的積蓄都用來探索世界各地美食，這場講座不僅會談到美食，更會提到在正式場合中的穿著及餐桌禮儀經驗，將分享超過40年的美食經驗，還會推薦很多必訪的美食地點。
為了鼓勵大家參加講座，每參加二場就可獲一張摸彩券，若12 場全到，就可累積 6 次摸彩機會，獎品有手持無線吸塵器、電子鍋、自動研磨美式咖啡機、電烤箱等100個獎品，將於第12場12月6日抽出。
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