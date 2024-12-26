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彰化和美轉運站開招商說明會 預估帶動民間投資逾11億
彰化縣政府今天下午在彰化福泰商務飯店舉辦「和美轉運站暨停車場BOT案」招商說明會，王惠美表示，和美轉運站就在和美鎮公所對面，未來可集結轉運站、商場、美食街和停車場等多功能使用，預估可帶動民間投資逾11億元，預計明年初正式公告招商，完成簽約後4年內興建完成並開始營運。
和美轉運站招商說明會由王惠美親自主持，王惠美表示，彰化捷運和美線延伸線將連結和美轉運站，再銜接到鹿港頂番婆，有水五金田園生產聚落特定區，未來的效益非常好，且和美鎮是彰化縣內人口第三多的鄉鎮，潛力無窮，歡迎大家來投資。
王惠美表示，彰化縣包括鹿港、二林、和美、溪湖等4處客運公車轉運站今年均已陸續啟動辦理，和美轉運站暨停車場BOT案許可年限50年，歡迎企業踴躍投資，創造彰化新地標，也能吸引青年在地就業。
和美鎮長林庚壬表示，和美轉運站這塊地是和美難得的黃金寶地，約有1千坪面積，他剛接任鎮長才2年多，就開始招商引資，如廠商回來和美投資，會開啟一條龍的專門服務，和美人口的消費力非常高，尤其未來和美大橋打通後，和美目前已有建商投資的四至五棟十幾層樓高的公寓正在興建，歡迎更多廠商來投資。
縣府交通處指出，和美是彰化重要交通節點，國道3號和美交流道可以快速抵達台中，交通十分便利。縣府利用和美鎮商業潛能及地理區位興建轉運站，結合商業設施，未來配合鹿港轉運站銜接運輸服務，提升公共運輸服務品質，更能帶動地方發展。
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