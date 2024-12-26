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蔡其昌「臺灣尚勇」春聯 今晚首發近萬民眾擠滿台中水安宮

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委蔡其昌特別印製「臺灣尚勇」春聯供民眾免費索取，今天在台中南屯水安宮廣場首發，吸引近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。圖／蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌特別印製「臺灣尚勇」春聯供民眾免費索取，今天在台中南屯水安宮廣場首發，吸引近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。圖／蔡其昌服務處提供

棒球12強賽中華台北隊勇奪世界冠軍後，中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌特別印製28萬分寫上「臺灣尚勇」的春聯，供全台民眾免費索取，12月26日下午5點30分在台中市南屯水安宮廣場首發，近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。

蔡其昌日前在臉書公布 「臺灣尚勇」春聯 12月27日會在全台236個地點同步發送後，而今晚在台中南屯水安宮廣場首發，果然在民眾的關注下造成轟動，從中午11點多起就有民眾開始來排隊，接近傍晚正式發放前，人潮已經外溢到文心路，大家都很興奮能分享台灣世界冠軍的喜悅。

蔡其昌表示，11月24日是台灣棒球迷永遠會記得的一天，當晚在全台每一個角落，甚至遠在東京巨蛋現場的台灣球迷，還有全世界的台灣人，大家都緊緊團結在一起，為「Team Taiwan」共同集氣加油，直到完封日本拿下世界冠軍的一刻，大家一起激動落淚。

親自發放場次及全台235個公開免費索取點，預告、12月29日晚間6點回到清水國中親自發送春聯，並宣布12月27日全臺236個公開索取點同步開放索取。

做為中華職棒大聯盟會長，蔡其昌決定自費印製「臺灣尚勇」春聯，果然引爆熱潮，詢問度超高，為感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點，為求公平起見，總計28萬分的春聯，會分配發放到各個地點，方便球迷領取。

立委蔡其昌特別印製「臺灣尚勇」春聯供民眾免費索取，今天在台中南屯水安宮廣場首發，吸引近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。圖／蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌特別印製「臺灣尚勇」春聯供民眾免費索取，今天在台中南屯水安宮廣場首發，吸引近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。圖／蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌特別印製「臺灣尚勇」春聯供民眾免費索取，今天在台中南屯水安宮廣場首發，吸引近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。圖／蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌特別印製「臺灣尚勇」春聯供民眾免費索取，今天在台中南屯水安宮廣場首發，吸引近萬民眾從中午就開始排隊等候領取。圖／蔡其昌服務處提供

世界冠軍 春聯 蔡其昌

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