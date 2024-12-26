台中YouBike第1億人次 女高中生獲名古屋雙人來回機票

台中市YouBike啟用十年，累計騎乘人次突破1億人次！第1億人次幸運兒為方姓女高中生，今天開心領取「日本名古屋雙人來回機票」，直呼「好幸運」，並形容「這是最棒的新年禮物」

方姓女高中生表示，她是在12月8日搭乘YouBike，事後獲知自己是第1億人次，相當開心、幸運，她常在高工路YouBike站借車，一周約有三至四天騎乘YouBike上下學。

交通局長葉昭甫說，台中市YouBike自2014年啟用，深受市民喜愛，根據調查，租借年齡以12至19歲最多，占38.3%、20至29歲占26.6%，年輕人居多，族群以學生占52.2%最多；目前一天一輛YouBike周轉六次，最多十次，一天約6萬人次租借，運量與台中捷運相當。

葉昭甫指出，市長盧秀燕大力推動「藍天白雲計畫」，公共運輸的綠色運具更是推動低碳環保重要政策，台中市YouBike從盧秀燕上任前僅329站，經交通局與微笑單車持續拓站，至今突破1505個站，大幅增加1176站。

第1億人次的前後兩名使用者獲贈Moxy酒店住宿券；再往前後兩名可獲得台中市YouBike1億人次紀念悠遊卡及3個月TPASS儲值金。得獎者有搭捷運短程接駁工程師、醫院職工等，認為YouBike能快速到達目的地，兼具運動與環保。

交通局說，台中市YouBike即日起至明年2月2日，舉辦累計騎乘5次YouBike就能參加抽獎，有機會獲得iPhone手機，還加碼「尋找電輔車王」的活動，活動期間騎乘最多次電輔車的民眾，有機會獲得1億人次紀念悠遊卡1張。