台中后里區第二納骨堂增設遮雨廊道完工 殯葬場域再升級

台中市府斥資368萬元在后里區第二納骨堂前增設全新鋼構固定式遮雨廊道，台中市民政局長吳世瑋今天代表市長盧秀燕出席完工典禮表示，全新遮雨廊道外型美觀堅固，大幅增加採光度，提升民眾祭祀的安全性及舒適性。

吳世瑋表示，以往搭設臨時遮雨棚架，拆裝耗費人力物力，又無法全面遮風避雨，加上棚架內採光較為昏暗，間接影響民眾的祭祀心意，台中市議員陳本添反映民眾心聲向市府爭取增設遮雨廊道，規劃過程中遭遇建築、消防法規等限制，市府團隊積極研商克服，順利取得雜項執照後，工程如質如期完成，讓民眾在緬懷先人之際，除免受日曬雨淋的困擾，也能享有舒適明亮的祭祀空間。

吳世瑋說，后里區第二納骨堂全新鋼構固定式遮雨廊道，高4.68公尺、總面積近54.4坪，結構更安全、抗風強度更高，設置高度又比臨時遮雨棚架更高，搭配天窗設計提升採光度，營造透光明亮、宜人舒適又安全的追思空間，更是全台中市公立納骨堂(塔)首座設有遮雨廊道的場域，市府也會參考此次的設置成效，在全市其他30多處納骨堂(塔)評估設置，持續完善各項殯葬設施，全力提升殯葬服務品質。

市議員陳本添表示，在地鄉親長期反映后里區第二納骨堂臨時搭設的塑膠棚架不美觀，下雨時又無法全面遮風擋雨，導致供品潮濕，他向民政局爭取增設遮雨廊道，工程規劃過程中一波三折，感謝吳世瑋局長及生管處長與市府都發局積極會商，取得雜項執照順利增設，完成地方多年來的期盼。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，殯葬文化持續變革中，生管處持續完善各項殯葬設施，紓解民眾治喪需求，包括太平第一花園公墓、北屯第28公墓、東勢第一公墓等3座納骨塔工程持續推展中，完工後預計可提供約11.7萬個骨灰(骸)櫃位；明年也將推動潭子生命紀念館及沙鹿區納骨塔納骨櫃位增設、烏日區功德二堂神主牌櫃增設、大甲殯儀館小靈堂增設及崇德殯儀館遺體冷凍櫃設備增設，及台中市立殯葬設施道路修繕維護等工程。

台中市生命禮儀管理處指出，台灣已進入高齡化社會，治喪設施質量需求顯著增加，市府重視民眾對納骨設施服務的需求，除短期內逐年編列經費，增設納骨(骸)櫃位外，中長期目標為積極規劃興建納骨塔，藉由短、中以及長期計畫多軌並行，紓解民眾治喪需求。