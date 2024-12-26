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南投七股神木被雀榕寄生 恐遭絞殺...官方出手了
南投草屯坪頂七股神木，樹齡逾500歲的老樟樹，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹，但民眾發現，神木遭雀榕寄生，由於雀榕生命力旺盛，當氣根深及地面，根系成長快速，恐纏勒絞殺神木；林業署南投分署表示，將移除雀榕並展開防治。
坪頂七股神木位於草屯坪頂里七股社區，所在位置為林業署南投分署管轄的林地，但目前由公所租用管理，相傳其樹齡約1600年，但經監測調查，實際樹齡應逾600年，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹，也是南投縣政府列管的珍貴老樹。
但七股神木樹爬滿無害附生的瓦葦，更出現不速之客，公所指出，有民眾通報，神木在今年6月遭雀榕寄生，因雀榕生命力旺盛，氣根會沿樹幹往下發展，當氣根深及地面獲充足水分和養分，根系發展迅速，恐纏勒絞殺樹木，取代生長位置。
而七股神木被雀榕寄生也非第一次，公所表示，2009年就有台、韓學者造訪研究，意外發現寄生雀榕，並得知雀榕寄生會影響樹木生長，甚至纏勒絞殺，當時林務單位及縣府緊急處理移除，所以公所此次也通報相關單位協助，今前往會勘。
林業署南投分署今會同樹醫生、縣府及公所等勘查雀榕寄生神木狀況，不到半年時間，雀榕氣根已快到地面，必須盡快移除，該分署表示，為免寄生雀榕影響老樟樹生長，將找專業承商協助移除防治，早年修整樹木造成的傷口也將一併處置。
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