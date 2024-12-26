彰化櫻花私房密境補植百株櫻花 獲企業贊助明年賞櫻季回饋鄉里

彰化縣員林市湖水里櫻花密境主場地吳家古厝，明年興建滿百年，市公所與市民代表會要加強櫻花景點豐富度，爭取上百株樹苗沿湖水路種植。古厝後裔吳淑女今表示，明年元月賞櫻活動獲麗明營造公司贊助，將煮麵、烹茶以饗遊客。

市公所邀請各級民代今到明湖國小，象徵性澆灌花槽代表種櫻花樹並為明年「櫻木花道 詩光茶宴」櫻花季提前揭幕。市公所主任秘書賴冠宇說，感謝市代會主席張國良、市代張偉傑和縣議員曹嘉豪協助媒合林業及自然保育署南投分署、南投縣政府，爭取到上百株櫻花樹苗，期待小樹長大開花讓湖水里櫻花私房密境更美麗。

開林寺主委吳春景是地方著名詩人，提供有關湖水里櫻花的詩作看板布置今會場。吳春景表示，湖水里故里長吳信夫生前沿湖水路種植櫻花樹，花開時節景色引人入勝，吳信夫辭世後，他的女兒吳淑女回來舉辦活動，辦得有聲有色，再創湖水里櫻花季盛況；明年元月又是櫻花花季，民眾到湖水里賞櫻，也可到八卦山「三岩二寺」的開林寺參香和遊玩。

吳信夫的女兒吳淑女說，2023年櫻花季她煮英國茶200杯招待遊客，沒想到沖茶2千杯，賞櫻民眾相當熱情，今年遇見湖水里吳家後裔麗明營造董事長吳春山，對明年吳家古厝百年的賞櫻活動願意共襄盛舉，已初步商議明年櫻花季，吳春山煮「春伴麵」，她沖英國茶，限量招待之外也義賣，所得將捐贈明湖國小助學以回饋鄉里。