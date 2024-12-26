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塵封一甲子！台中保安宮16mm膠卷重見天日再現遶境街景

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中保安宮發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，並邀台灣電影收藏家張凌文（右三）修復，預計數位化後，明年初首映。記者趙容萱／攝影
台中保安宮發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，並邀台灣電影收藏家張凌文（右三）修復，預計數位化後，明年初首映。記者趙容萱／攝影

台中市北區保安宮五府千歲意外發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，這是昔日名導何錂明拍攝，記錄當年進香遶境、八家將等身影，以及城市街景等，經台灣電影收藏家張凌文修復，今邀耆老看老影片話當年，預計數位化後，明年初首映。

今天的放映會活動由保安宮主委黃欽洲致詞，榮譽主委王碧珠、總幹事呂林明麗、常務委員呂宗倫、張凌文，以及台中文史復興組合創辦人格魯克出席。張凌文特別使用古董級放映機播放影片，並搭配仿照電影辯士旁白。耆老看到影片中動員50輛遊覽車遶境盛況，還有街景點，熱烈討論。

呂宗倫說，保安宮創建逾70年，5年前整理地下室倉庫時，發現一支16mm膠卷，以及二支8mm彩色膠卷，都是由台灣首部35mm台語片「薛平貴與王寶釧」的導演兄弟之一的何錂明拍攝，影像包含當年進香過程及街景畫面，十分珍貴。

呂宗倫指出，明年保安宮繞境75周年，與張凌文、台中文史復興組合合作，修復其中的16mm膠卷、影像數位化，並公開放映。這支膠卷紀錄1963年7月1日往台南進香的影像，民國50年代台灣景色藏珍片中，包括台灣大道街屋、跨越台中路的鐵橋「火車路空」，往南行經西螺大橋等地標。片中也剪輯另一次進香行經台中林氏宗廟、中山路宮原眼科、中華路等地畫面。

張凌文說，這紀錄片為16mm雙磁孔拍攝，膠卷保存良好，為無聲影像，從影像中顯示至少有兩組攝影拍攝，再透過事後剪輯而成，共出現50多處剪輯痕跡，

格魯克說，何錂明是台灣電影始祖何基明的弟弟，這些影像對台灣電影史意義重大，也珍貴呈現昔日台中城市景觀及宗教信仰活動原貌，盼能徵集更多台中歷史影像、數位化保存，讓後人了解珍貴文化資產。

保安宮紀錄片「南鯤鯓進香」明年1月4日晚間7時公開首映，當天將致贈保安宮首映紀念票，數量有限，送完為止。此外，明1月18日將舉75周年祈安遶境，歡迎民眾一同參與盛會。

台中保安宮發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，並邀台灣電影收藏家張凌文（右）修復，預計數位化後，明年初首映。記者趙容萱／攝影
台中保安宮發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，並邀台灣電影收藏家張凌文（右）修復，預計數位化後，明年初首映。記者趙容萱／攝影
台中保安宮發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，並邀台灣電影收藏家張凌文（右）修復，並且在今天放映。記者趙容萱／攝影
台中保安宮發現1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，並邀台灣電影收藏家張凌文（右）修復，並且在今天放映。記者趙容萱／攝影
台中保安宮今播放1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，廟方、耆老看老影片話當年。記者趙容萱／攝影
台中保安宮今播放1963年拍攝的「南鯤鯓進香」記錄片16mm膠卷，廟方、耆老看老影片話當年。記者趙容萱／攝影

保安宮 遶境 電影

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