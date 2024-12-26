影／彰化賽車節將登場 最年輕國際賽車手法拉利跑車前亮相

彰化縣政府與台灣極限賽車運動發展協會主辦的「彰化賽車節」將於明年1月4、5日在彰化高鐵站園區登場，是台灣封街賽規模最大的賽事品牌，將是賽車界大咖雲集賽事，今天宣傳活動中也展示擁有破千匹狂暴動力 Tesla Model S、五系之巔的 BMW i5等名車亮相。

彰化賽車節宣傳記者會今天在彰化縣議會前廣場舉行，彰化縣長王惠美與台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥等人與會宣傳，今年活動融合電動、油電以及油車三大主題，今天還展示Tesla Model S、野馬 Mach-E 以及 IONIQ 6 等高性能電動車。

王惠美說，今年是第4年舉辦彰化國際賽車節，很早就有人在敲碗問今年到底辦不辦，特別是今年原本預計200組選手，一下子就爆滿，甚至還有很多國內外選手在詢問名額，可見賽車受到歡迎程度。今年還特別邀請美國知名人氣車手 Hana Burton 與台灣知名人氣車手蔡雨軒等世界頂尖車手，並在開幕式當天安排電車與油車的趣味競賽開場秀，將由賽車手一同表演，精采可期。

王惠美說，彰化高鐵站是彰化一軸一環雙樞紐很重要場域，現在也有一個展覽館要來興建，同時彰化也是中小企業原鄉，特別有很多隱形冠軍，包括汽車零件等廠商也會來參與這場盛會，還有美食特色小吃、農業市集，活動好看又好吃好玩。

戴曉祥表示，彰化賽車節從第一年賽車手報名人數125位，到今年報名人數已達252位，是全台最大範圍的道路封閉賽，在田中高鐵周邊場域一共封閉300公頃土地，感謝縣府、縣議會、民間企業、交通隊的全力協助。賽車選手也有許多隱形冠軍，他們默默帶著自己的賽車團隊與裝備，加上柏釧等在地企業支持，前往世界各地征戰，也期望能以彰化為起點，讓全台民眾更理解賽車運動。

全台最年輕的國際賽車手黃軍智也在他最愛的法拉利跑車前亮相，黃軍智說，因父親就是賽車手，他6歲開始玩卡丁車，15歲之後接觸賽車，賽車不要給自己太大壓力，要放輕鬆比賽，未來他也希望再到美國去參賽。

本次城市道路封閉賽吸引超過240台特色車輛報名參加，並分成30組比賽，一台台炫酷的車輛接連不斷、一決高下，也將導入國外流行超有亮點的「U 型反覆式賽段」讓車手可以大大的發揮，並在其餘賽段中新增很多障礙關卡讓大家跑得安全又有挑戰性。