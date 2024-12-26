中橫復建綜合規劃環評啟動 江啟臣現勘：還給鄉親安全回家路

中橫公路復建綜合規劃環評已啟動，立法院副院長江啟臣今天邀請交通部公路局副局長林聰利、谷關工務段長張裕閔，台中市議員吳振嘉、古秀英等人到中橫台8線現勘，關心地震、颱風後中橫便道的災損修復狀況，關心中橫復建進度，要求公路局全力以赴，要讓中橫便道恢復省道規格。

江啟臣表示，東豐快等了快20年、中橫復建也等25年，同樣是台中的重要聯絡道路，政府有責任給民眾一條安全回家的路；他長期關心、爭取中橫復建工程，也帶來好消息，民國108年啟動「台8線中橫谷關至德基段復建工程」可行性研究計畫，今年2月16日由行政院核定復建計畫，後續綜合規劃、環評委託案也已於今年11月11日啟動，目前正在進行綜合規劃環評中。

公路局副局長林聰利表示，目前行政院核定經費約206億，待環評結果出來後，正式送建設計畫還會依當時物價進行經費調整；谷關工務段長張裕閔說，感謝江啟臣副院長指示提前執行可行性評估，才能讓進度超前，目前復建計畫預計興建10座橋梁、9座隧道，總長22.8公里，採全線雙向通車規劃，預估116年完成規劃評估工作，進入設計施工後10年完工。

江啟臣也到台8臨37線5.2K路段、20.1K路段與台8線83K饗堂路段現勘，針對有關地震、颱風造成的路面災害情形進行瞭解，江啟臣說，83K饗堂路段因康芮颱風導致路面崩塌，又因水土保持不佳導致雨水滲入沖刷下邊坡，他感謝工務段同仁努力進行修復，後續水土保持問題也會請農業部妥善處理。

江啟臣表示，在中橫復建前，鄉親仍有通行需求，他在103年爭取3年10億、107年又爭取2年4億、去年10月再爭取約12億，共26億的經費強化便道安全，未來也會持續努力，無論東豐快或是中橫台8線都是大台中重要道路建設，他會持續緊盯，也請公務單位上緊發條，在安全的前提下努力推動。