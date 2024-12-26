影／彰化花海12鄉鎮市總面積141公頃 二林東興勇奪花海王

又到彰化縣花海綻放時節，今年近半數鄉鎮市有花海，其中5鄉鎮市超過10公頃，最大在二林鎮，其次為秀水鄉、彰化市、社頭鄉、田中鎮，並非每處花海都舉辦，但農民願意開放參觀拍照，讓遊客帶走美好回憶但不要留下垃圾。

彰化縣26鄉鎮市，今年12鄉鎮市的花海總面積141公頃，面積最大在二林鎮且集中東興里，秀水鄉花海面積20.56公頃分布鄉內，以金陵村花海最為出名；彰化市花海17.8公頃在線東路一段，社頭鄉花田大部分位於忠義路杜鵑花道西側，田中鎮花海也很集中，都在望高寮。

今年花海王由二林鎮奪冠，策畫花海的東興里長王元裕首度擔任里長伯，有夢想和抱負，透過鎮農會和鎮公所向縣政府申請補助及輔導，並獲里內數十名農民提供40公頃農地，11月20日至本（12）月5日分次播灑大波斯菊和黃油菜的種籽，讓花期從現在延續到明年元宵節，預計明年元月中下旬最為壯觀。花開期間開車或步行二林鎮竹林路三段120弄371巷，繞著方圓3公里，不是大波斯菊花田就是黃油菜花田。

東興里長王元裕說，東興里獲補助播散30公頃大波斯菊、10公頃黃油菜花合計21萬元花卉種籽，壯觀花況可期，花海節已規畫活動場地和內容，元月11日開幕，里辦公室將事前在黃油菜花田插牌，開放免費採摘，希望民眾到二林鎮東興里旅遊，選購在地花生等農特產品。

「走進綠色森林，看見一片繽紛海浪。」二林產業推廣協會總監陳孟君參與規畫東興花海，並表示，東興里花海節將贈送限量紀念背袋，遊客可背著採裝無農藥油菜，帶回滿滿健康和快樂；花海節期間協會在官網播放即時花況，無法來東興里也能上網賞花，並能在最佳時候來東興遊玩。

根據縣政府調查，彰化、二林、田中、社頭、鹿港、花壇等鄉鎮公所或農會，結合在地觀光旅遊及行推農特產品舉辦花海節活動，秀水、和美、埔鹽、伸港、線西、埤頭鄉鎮花海沒舉辦活動，純供觀賞拍照。目前田中、社頭鄉鎮花田節活動已開跑，彰化市等鄉鎮活動也將陸續開幕。