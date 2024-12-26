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影／彰化花海12鄉鎮市總面積141公頃 二林東興勇奪花海王

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮東興里里長王元裕和二林產業推廣協會負責人陳孟君共同推動東興里花海。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮東興里里長王元裕和二林產業推廣協會負責人陳孟君共同推動東興里花海。記者簡慧珍／攝影

又到彰化縣花海綻放時節，今年近半數鄉鎮市有花海，其中5鄉鎮市超過10公頃，最大在二林鎮，其次為秀水鄉、彰化市、社頭鄉、田中鎮，並非每處花海都舉辦，但農民願意開放參觀拍照，讓遊客帶走美好回憶但不要留下垃圾。

彰化縣26鄉鎮市，今年12鄉鎮市的花海總面積141公頃，面積最大在二林鎮且集中東興里，秀水鄉花海面積20.56公頃分布鄉內，以金陵村花海最為出名；彰化市花海17.8公頃在線東路一段，社頭鄉花田大部分位於忠義路杜鵑花道西側，田中鎮花海也很集中，都在望高寮。

今年花海王由二林鎮奪冠，策畫花海的東興里長王元裕首度擔任里長伯，有夢想和抱負，透過鎮農會和鎮公所向縣政府申請補助及輔導，並獲里內數十名農民提供40公頃農地，11月20日至本（12）月5日分次播灑大波斯菊和黃油菜的種籽，讓花期從現在延續到明年元宵節，預計明年元月中下旬最為壯觀。花開期間開車或步行二林鎮竹林路三段120弄371巷，繞著方圓3公里，不是大波斯菊花田就是黃油菜花田。

東興里長王元裕說，東興里獲補助播散30公頃大波斯菊、10公頃黃油菜花合計21萬元花卉種籽，壯觀花況可期，花海節已規畫活動場地和內容，元月11日開幕，里辦公室將事前在黃油菜花田插牌，開放免費採摘，希望民眾到二林鎮東興里旅遊，選購在地花生等農特產品。

「走進綠色森林，看見一片繽紛海浪。」二林產業推廣協會總監陳孟君參與規畫東興花海，並表示，東興里花海節將贈送限量紀念背袋，遊客可背著採裝無農藥油菜，帶回滿滿健康和快樂；花海節期間協會在官網播放即時花況，無法來東興里也能上網賞花，並能在最佳時候來東興遊玩。

根據縣政府調查，彰化、二林、田中、社頭、鹿港、花壇等鄉鎮公所或農會，結合在地觀光旅遊及行推農特產品舉辦花海節活動，秀水、和美、埔鹽、伸港、線西、埤頭鄉鎮花海沒舉辦活動，純供觀賞拍照。目前田中、社頭鄉鎮花田節活動已開跑，彰化市等鄉鎮活動也將陸續開幕。

彰化縣今年最大面積花海在二林鎮東興里，第一批播種已開花。記者簡慧珍／攝影
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彰化 花海節 花田

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