影／紫南宮蛇年錢母亮相！元旦上午10點發放 想求財運有撇步

南投縣紫南宮將在元旦發放蛇年生肖錢母，紫南宮主委莊秋安說，蛇年錢母造型為「雙金蛇聚寶盆」，寶盆兩側以雙蛇守護金銀元寶，心想事成。只要元旦上午10時前排隊，可獲銀錢母一枚，前5千名加碼金雞蛋，可抽金戒指、6千元現金、錢母套幣等豐富獎品。

竹山鎮紫南宮元旦發送錢母，吸引超過10萬名信眾排隊領取，每年錢母造型也求新求變，深具收藏價值。紫南宮今天展示蛇年生肖錢母，和元旦錢母發送方式及內容。

主委莊秋安說，蛇年套幣以「聚財護金」，有平安富有的寓意。做生意創業者，希望聚氣求財，每月初二、十六到土地公廟拜拜，可求生意順利、財源滿滿、心想事成。

錢母的設計以聚寶盆為重點，正面為土地公神像及蛇年聚財靈氣，保佑日日累積錢財、祈求家人有好生活。背面為聚寶盆，寶盆兩側以雙蛇守護金銀元寶、聚寶盆積溢滿盆中不外流。

莊秋安也透露，土地公廟後方就是蛇穴，在習俗中也代表聚財，蛇年錢母改為聚寶盆造型，相當貼切。套幣也聚寶盆造型，裡面可以打開，可以放168元現金，或祈福小物，祈求幸運。

元旦錢母排隊發放地點則改到吃丁酒會場，因為冷氣團接連報到，紫南宮開放信眾提前一日，從12月31日上午8點發維持秩序卡，每3小時蓋章確認，用物品占位無效並將全部移除。

今年前五千名加碼送金雞蛋，可兌換蛇年套幣1200組、金戒指一錢10個、二錢5個、6千元現金20包，紫南宮項鍊300個、金錢母加銀錢母1000組、金色錢母2465個。