竹山紫南宮元旦發蛇年錢母 前5千名抽聚寶盆套幣

竹山鎮紫南宮今天發表蛇年錢母，其中套幣展示座設計為聚寶盆，將於明年1月1日發送單枚銀錢母，前5000名排隊者有機會抽套幣組；春節初一不發錢母，但廟方未來辦捐血將發送。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發表乙巳蛇年錢母，分為單枚金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，蛇年套幣展示座設計為黃金聚寶盆格外喜氣，錢母正面為土地公像，背面刻有「双蛇護寶舞新春」字樣，紫南宮主任委員莊秋安表示，聚寶盆可放入印章、戒指、金錢等物品求好運。

莊秋安接受媒體聯訪表示，相傳蛇是土地公小財兵，因此，蛇、雞對紫南宮都非常重要，這次設計成聚寶盆與蛇形把手，信眾都很喜歡、都說很漂亮，除明年元旦發放，未來辦理捐血或添香油錢也會送錢母；紫南宮有註冊專利，網路販賣錢母仿冒品，請信眾勿上當。

莊秋安說，信眾於民國114年1月1日上午9時前排入隊伍，即可獲單枚蛇年銀錢母，排隊地點從以前辦理「吃丁酒」後端處為起點，沿田中巷依序排隊，前5000名排隊者可獲金雞蛋，有機會抽得金戒指、紅包現金、精裝組蛇年聚寶盆套幣、項鍊、蛇年金錢母。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母套幣外型設計也越來越精緻，每年吸引數萬人領取，與吃丁酒同是紫南宮年度盛事，乙巳蛇年邁入第14個年頭。