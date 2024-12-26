快訊

直播／批國家機器政治追殺柯文哲 民眾黨下午開國際記者會

柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

柯文哲涉弊案遭求刑28年半 看168頁完整「起訴書全文」

竹山紫南宮元旦發蛇年錢母 前5千名抽聚寶盆套幣

中央社／ 南投縣26日電

竹山鎮紫南宮今天發表蛇年錢母，其中套幣展示座設計為聚寶盆，將於明年1月1日發送單枚銀錢母，前5000名排隊者有機會抽套幣組；春節初一不發錢母，但廟方未來辦捐血將發送。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發表乙巳蛇年錢母，分為單枚金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，蛇年套幣展示座設計為黃金聚寶盆格外喜氣，錢母正面為土地公像，背面刻有「双蛇護寶舞新春」字樣，紫南宮主任委員莊秋安表示，聚寶盆可放入印章、戒指、金錢等物品求好運。

莊秋安接受媒體聯訪表示，相傳蛇是土地公小財兵，因此，蛇、雞對紫南宮都非常重要，這次設計成聚寶盆與蛇形把手，信眾都很喜歡、都說很漂亮，除明年元旦發放，未來辦理捐血或添香油錢也會送錢母；紫南宮有註冊專利，網路販賣錢母仿冒品，請信眾勿上當。

莊秋安說，信眾於民國114年1月1日上午9時前排入隊伍，即可獲單枚蛇年銀錢母，排隊地點從以前辦理「吃丁酒」後端處為起點，沿田中巷依序排隊，前5000名排隊者可獲金雞蛋，有機會抽得金戒指、紅包現金、精裝組蛇年聚寶盆套幣、項鍊、蛇年金錢母。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母套幣外型設計也越來越精緻，每年吸引數萬人領取，與吃丁酒同是紫南宮年度盛事，乙巳蛇年邁入第14個年頭。

紫南宮 蛇年

延伸閱讀

假錢母網路流竄！紫南宮為打假…搶先公布蛇年錢母「正品照」

哈爾濱冰雪大世界「爆園」 客排隊5小時喊退票 黃牛票大漲

龍山寺點燈再現板凳海...800號碼牌瞬間搶光 網路點燈逾5萬多

耶誕城亂象！阿姨懶排隊成群闖男廁 他怒嗆「要報警」才作罷

相關新聞

影／紫南宮蛇年錢母亮相！元旦上午10點發放 想求財運有撇步

南投縣紫南宮將在元旦發放蛇年生肖錢母，紫南宮主委莊秋安說，蛇年錢母造型為「雙金蛇聚寶盆」，寶盆兩側以雙蛇守護金銀元寶，心...

中橫復建綜合規劃環評啟動 江啟臣現勘：還給鄉親安全回家路

中橫公路復建綜合規劃環評已啟動，立法院副院長江啟臣今天邀請交通部公路局副局長林聰利、谷關工務段長張裕閔，台中市議員吳振嘉...

影／彰化花海12鄉鎮市總面積141公頃 二林東興勇奪花海王

又到彰化縣花海綻放時節，今年近半數鄉鎮市有花海，其中5鄉鎮市超過10公頃，最大在二林鎮，其次為秀水鄉、彰化市、社頭鄉、田...

暖心公務員連續28年捐弱勢 朋友企業感動也加入

交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦連續28年捐助惠明盲校和教養院，他看到視障多重障礙者，深刻感受「看到別人需要，...

露營區爆11項重大違約 彰縣府終止與清水那方OT案

彰化縣政府宣布終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」營運契約，指清水匯公司蓋違建等11項重大違約，已不適合營運園區；清水...

全台最大原住民部落羅娜 24日耶誕點燈儀式慶佳節

2024年花卉嘉年華系列活動-「信義鄉聖誕感恩活動」聖誕點燈儀式，24日晚間在全國最大原住民部落-羅娜村的羅娜文化景觀園區登場…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。