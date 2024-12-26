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暖心公務員連續28年捐弱勢 朋友企業感動也加入

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦 （後排左二）28年來，自己捐助也號召朋友企業加入捐助行列。圖／林華燦提供
交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦 （後排左二）28年來，自己捐助也號召朋友企業加入捐助行列。圖／林華燦提供

交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦連續28年捐助惠明盲校和教養院，他看到視障多重障礙者，深刻感受「看到別人需要，知道自己的責任」，他每年捐錢認養盲生和院生，發票中獎也捐出，農曆過年前自己寫春聯義賣再捐，朋友和企業受到他為善傻勁感動，紛紛加入捐助行列。

今年耶誕節，林華燦召朋友捐贈給教養院，他說金額雖然不多，卻是大家的辛苦錢，希望能盡一點微薄之力；最近鵬達營造公司董事長張鵬賢捐贈生活物資近5萬元、新東陽公司經理李家蓉與林佳怡捐贈200分肉鬆蛋捲及10箱餅乾，讓這群折翼大天使知道，除了耶誕老公公，還有人也會送他們禮物。

林華燦表示，28年前他到惠明盲校參觀，看到盲生和教養院視障和多重障礙院生，有感自己身體健康，有家人陪伴很幸福，開始認養盲生，後來認養院生，當時體認「看到別人需要，知道自己責任」此話的意義。

他說教養院每位院生都有令人不捨的感動故事，他認養的第一位院生至今不知生父是誰，這名院生出生時被爺奶從鬼門關救回，卻從此坎坷命運。

「社會上有政府做不到或做不好的地方，需要民間力量幫忙」，林華燦也曾號召同仁到教養院當半日志工，帶教養院的少數「大天使們」到外面走路散步，讓他們有機會感受和煦陽光與微風、接觸到不同的人，也讓教養院的教職員可以短暫喘息休息。

惠明教養院表示，惠明教養院成立15年，位於盲校及育幼院後方的獨立院區，較少人知道，資源及資金較為匱乏，目前收容91位視多重障礙重度和極重度服務對象，其中有許多孤兒和年長已無家人的服務對象，教養院已是他們永遠的家。

林華燦說，從接觸到教養院視多重障礙院生後，對他們特別憐惜，28年來，他除了每月認養費500元、各式獎金包括年終、春酒抽獎、春聯販售、作品販售、發票中獎全部捐贈，基金會上周粗估，他個人捐贈款已經破200萬元。

林華燦也帶進朋友和企業捐助，包括新東陽公司、EMBA同學、獅子會、同濟會、建商、企業等，眾人捐出善款早已破500萬元，他們堅持這種「傻事」會繼續做，林華燦說，行善一人走得快，一群人才走得遠，很高興有一群傻人陪著走。

交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦28年來，自己捐助也號召朋友企業加入捐助行列。圖／林華燦提供
交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦28年來，自己捐助也號召朋友企業加入捐助行列。圖／林華燦提供
交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦28年來，自己捐助也號召朋友企業加入捐助行列。圖／林華燦提供
交通部高公局中區養護工程分局業務科長林華燦28年來，自己捐助也號召朋友企業加入捐助行列。圖／林華燦提供

公益 認養

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