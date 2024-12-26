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露營區爆11項重大違約 彰縣府終止與清水那方OT案

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，原本的特色豪華露營棚也被當違建已拆除。圖／聯合報系資料照片
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，原本的特色豪華露營棚也被當違建已拆除。圖／聯合報系資料照片

彰化縣政府宣布終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」營運契約，指清水匯公司蓋違建等11項重大違約，已不適合營運園區；清水匯則批縣府為掩蓋清水岩溫泉工程瑕疵，霸凌業者，要循司法討公道。

清水岩溫泉區歷經三任縣長規畫興建，11公頃園區斥資4億打造豪華湯屋、戶外池，委外招商流標8次，2021年10月採OT模式，交給清水匯公司營運，打造「清水那方」豪華溫泉露營園區，但業者爆溫泉管線設備有瑕疵，出水量不足無法點交，現僅開放帳棚及泡腳池，湯屋、戶外池都未開放。

縣府城觀處副處長洪世益說，業者未依計畫開放生態遊憩區、違法建組合屋及貨櫃屋、擅自改建廁所隔間、未申報建物公安檢查、拒還電費不當利得、未依契約點交溫泉區等，共11項重大違約，縣府33次發函仍未改善，只能終止契約。另裁罰違3530萬，迄未繳納，縣府向彰化地方法院聲請強制執行，彰化地院民事執行處函覆該公司名下無財產可供執行，顯然已難繼續營運園區。

清水匯公司經理張瑜珍說，依促參機制與縣府合作，但後續發現溫泉區內設備有重大瑕疵，根本難以點交，但縣府要業者吞下「爛尾工程」，原已審核並批准的豪華露營設施遭指「非法違建」，連續開罰打壓，斷水斷電要將營運廠商逐出園區。

張瑜珍說，彰化地院已駁回縣府各項違約處分、強制執行，業者會捍衛權益循司法討公道；縣府回應，已委託律師向彰化地院提異議。

溫泉 露營區

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