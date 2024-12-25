彰化員林元旦健走將抽獎 今晚網路報名 秒殺額滿

彰化縣員林市公所將於明年元旦7時在員林藤山步道三百崁停車場舉辦「2025幸福員林市元旦升旗典禮和健走活動」，今晚6點開放網路報名，1400個名額立即秒殺額滿，參加者當天還可參加抽獎，有機會抽中電視等家電，當天還保留二百個現場報名名額。

員林市公所主秘賴冠宇、彰化縣政府參議王玟升、縣議員凃俊任、員林市民代表會主席張國良今天一起為公所在明年元旦舉辦的藤山步道健走活動宣傳，賴冠宇表示，2025年也員林升市邁入10周年重要里程，期望藉由充滿健康活力的元旦健走活動，和鄉親們一起迎接新的一年。

健行活動今晚6 點開始網路報名，1400個名額在二小時後即額滿，報名參加健行者可在活動當天領限量「英國熊便利後背包」，完成健行，還可參加抽獎，獎品還有iPad、50吋液晶電視、微波爐等家電用品。

員林市公所推動永續綠色旅遊產業，包括藤山步道與藤山市集，元旦健走活動也結合「永續、低碳、環保」精神，接下來還有1月18日「新春揮毫贈春聯」、1月25日至3月2日的員林燈會等系列活動，民眾可安排一趟員林健康之旅。