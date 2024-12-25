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東豐快生命救援線最後拼圖 公老坪山隧道段今天終開工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
東豐快速道路單一最長「公老坪山隧道段工程隧道工程」今開工，市長盧秀燕是送給山城地區最好的新年禮物。圖／台中市政府提供
東豐快速道路單一最長「公老坪山隧道段工程隧道工程」今開工，市長盧秀燕是送給山城地區最好的新年禮物。圖／台中市政府提供

東勢豐原生活圈快速道路最具挑戰性的「第1標公老坪山隧道段工程」今天終於開工，再度挑戰打造「台中市單一長度最長」的隧道，盧市長盧秀燕說，東勢豐原生活圈快速道路被視為「山城生命救援線」，更是自己任內重要的施政計畫，「在耶誕節這天開工，是送給山城地區的市民一個新年禮物。」

市長盧秀燕表示，「今天是非常有意義的一天！」921地震造成許多台3線中斷，許多東勢、石岡等山城地區居民搶救不及，災情嚴重，所以東豐快對於山城的市民朋友來說，是一條重要的跨區道路，「國道4號豐潭段立交增設案」成功銜接東豐快速道路，縮短山城與市區通勤時間，這條路不但是一條重要的生命救援線，也是任內最波折、辛苦、最貴的一條路，但她覺得非常值得。

建設局長陳大田表示，東豐快速道路總經費達193.7億元，主計畫全長9.6公里，共分為5個標段，其中第4、5標工程已完工，第3標計畫將從石岡銜接至已完成的大甲溪橋梁段及東勢段，目前基礎工項已陸續完成，預計2026年局部完工並搶先通車，而「第1標公老坪山隧道段工程」是最具困難挑戰的隧道工程，未來將連接國道4號的豐勢交流道至石岡段，市府建設團隊克服諸多挑戰，成功打破國內重大工程的招標瓶頸，力拚在2029年全線完工。

立法院副院長江啟臣表示，謝謝盧市長率領市府團隊，能把東豐快救回來，也謝謝中央單位在經費上全力協助地方，他和鄉親承諾，未來絕對會讓工程如期如質的完工，給大家一條安全方便回家的路。

東豐快速道路單一最長「公老坪山隧道段工程隧道工程」今開工，市長盧秀燕是送給山城地區最好的新年禮物。圖／台中市政府提供
東豐快速道路單一最長「公老坪山隧道段工程隧道工程」今開工，市長盧秀燕是送給山城地區最好的新年禮物。圖／台中市政府提供

盧秀燕

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