東豐快生命救援線最後拼圖 公老坪山隧道段今天終開工

東勢豐原生活圈快速道路最具挑戰性的「第1標公老坪山隧道段工程」今天終於開工，再度挑戰打造「台中市單一長度最長」的隧道，盧市長盧秀燕說，東勢豐原生活圈快速道路被視為「山城生命救援線」，更是自己任內重要的施政計畫，「在耶誕節這天開工，是送給山城地區的市民一個新年禮物。」

市長盧秀燕表示，「今天是非常有意義的一天！」921地震造成許多台3線中斷，許多東勢、石岡等山城地區居民搶救不及，災情嚴重，所以東豐快對於山城的市民朋友來說，是一條重要的跨區道路，「國道4號豐潭段立交增設案」成功銜接東豐快速道路，縮短山城與市區通勤時間，這條路不但是一條重要的生命救援線，也是任內最波折、辛苦、最貴的一條路，但她覺得非常值得。

建設局長陳大田表示，東豐快速道路總經費達193.7億元，主計畫全長9.6公里，共分為5個標段，其中第4、5標工程已完工，第3標計畫將從石岡銜接至已完成的大甲溪橋梁段及東勢段，目前基礎工項已陸續完成，預計2026年局部完工並搶先通車，而「第1標公老坪山隧道段工程」是最具困難挑戰的隧道工程，未來將連接國道4號的豐勢交流道至石岡段，市府建設團隊克服諸多挑戰，成功打破國內重大工程的招標瓶頸，力拚在2029年全線完工。