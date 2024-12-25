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彰化和美第三靈安堂年底啟用 連續3天普度法會保平安
位於彰化縣和美鎮柑井段的和美第三靈安堂，經鎮公所斥資約8500萬元興建，可容納1萬1000個納骨櫃，鎮長林庚壬說，第三靈安堂年底啟用後，可大幅提升和美鎮納骨塔的設備品質。
鎮公所指出，第三靈安堂鄰近第二靈安堂，基地面積為690平方公尺，為地下一層及地上一層建築，納骨櫃包含大小特區、夫妻櫃、家族櫃等合計約11,000櫃，櫃位價格最低3萬元，最高櫃位（地藏王菩薩旁大特區）36萬元，非和美鎮戶籍者價格是原訂價的3倍。
第三靈安堂本月底啟用，為確保營運啟用順遂並祈佑地方平安，鎮公所從本月23日到25日在第三靈安堂廣場前舉行為期3天的祈安暨普度法會。
各地善信參加贊助普桌戶登記約1600桌普桌，公所自行贊助普桌100桌，現場也另備空桌供民眾可自行準備祭品、金紙前往祭拜，估計達1800桌，另議員、鎮民代表、里長、企業等單位提供米車共22車。
普度法會今天下午圓滿結束，未領取者或不領回的贊助普桌祭品，將由公所代為轉發低收入戶或社福機構。
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